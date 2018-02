Macerata | sparatoria in centro | feriti sei stranieri | «Fermato italiano»

Sparatoria in pieno centro a Macerata - 7 i feriti tutti stranieri : Macerata , askanews, - Scene da far west in pieno centro a Macerata, nelle Marche, dove un uomo italiano di 28 anni, Luca Traini, originario di Tolentino - nel 2017 candidato al consiglio comunale di ...

Macerata - Forza Nuova difende l’autore della sparatoria : “Pieno sostegno a Luca Traini” : “Sarà politicamente scorretto, sarà sconveniente, in campagna elettorale nessuno farà un passo avanti, ma oggi noi ci schieriamo con Luca Traini. Il ragazzo marchigiano arrestato poche ore fa con l’accusa di aver ferito degli immigrati. Questo succede quando i cittadini si sentono soli e traditi, quando il popolo vive nel terrore e lo Stato pensa solo a reprimere i patrioti e a difendere gli interessi dell’immigrazione. Mettiamo a ...

Macerata - sparatoria in centro - feriti quattro stranieri : «Fermato italiano» : È il marchigiano Luca Traini, incensurato, 28 ann con la testa rasata, a bordo dell'auto una pistola Glock. È sceso con un tricolore legato al collo, ha fatto il saluto romano e urlato "Viva l'Italia" davanti al monumento ai Caduti. Tra i feriti uno grave ma cosciente, gli altri fuori pericolo

Macerata - sparatoria in centro - feriti quattro stranieri : «Fermato un uomo» : Bloccato un giovane italiano con la testa rasata di Tolentino, a bordo dell'auto una pistola Glock. Aveva un tricolore legato al collo. La polizia: «Quando l'abbiamo preso ha fatto il saluto romano e urlato "Viva l'Italia"». Tra i feriti uno grave ma cosciente, gli altri fuori pericolo

