Macerata | sparatoria in centri | chi è l' uomo fermato

(Di sabato 3 febbraio 2018) Momenti di puro terrore stamattina a. Un, a bordo di un'auto, ha esploso diversi colpi di pistola contro diversi immigrati, ferendone 6. Alla fine, si è arreso, ha tolto il giubbino, si è messo sulle spalle una bandiera tricolore, ha fatto il saluto romano e si è fatto arrestare, senza opporre resistenza. Verso le 11 di stamattina, Luca Traini, 28 anni, vicino agli ambienti di estrema destra, ha seminato il panico per le vie del centro di. L', originario di Tolentino, a bordo di un'auto scura, un'Alfa 147, ha esploso diversi colpi di arma da fuoco contro alcuni immigrati di colore (originari del Mali, della Nigeria e del Ghana). Sei le persone ferite - una donna e 5 uomini, di età compresa tra i 21 e i 33 anni- , di cui una in gravi condizioni (ricoverato all'ospedale di Ancona). Luca Traini ha sparato, con una pistola semiautomatica regolarmente detenuta in ...