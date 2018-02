Macerata | sparatoria | fermato un uomo italiano che ha fatto il saluto romano Video

Macerata : sparatoria in centri - chi è l'uomo fermato : Momenti di puro terrore stamattina a Macerata . Un uomo, a bordo di un'auto, ha esploso diversi colpi di pistola contro diversi immigrati, ferendone 6. Alla fine, si è arreso, ha tolto il giubbino, si è messo sulle spalle una bandiera tricolore, ha fatto il saluto romano e si è fatto arrestare, senza opporre resistenza. Verso le 11 di stamattina, Luca Traini, 28 anni, vicino agli ambienti di estrema destra, ha seminato il panico per le vie del ...

Sparatoria Macerata - Minniti : 'Azione individuale. Nessuno pensi di farsi giustizia da solo' : 'Siamo di fronte ad una iniziativa criminale individuale preparata e progettata' dallo stesso Traini. Non c'è nulla al momento che faccia pensare ad una iniziativa organizzata ' con altri. Lo dice il ...

MACERATA, SPARATORIA di LUCA TRAINI. Ultime notizie video, colpi contro migranti da auto in corsa: fu definito border line dallo psichiatra che lo aveva in cura