Macerata | spara dall’auto ai passanti

Sparatoria a Macerata - situazione feriti : 2 in prognosi riservata : Macerata , askanews, - "Ad ora la situazione dei 6 feriti è questa: uno è stato dimesso, uno è stato trasportato all'ospedale regionale di Ancona per una sospetta lesione vascolare all'avambraccio, un ...

Chi era Luca Traini - il neofascista che ha sparato a Macerata : Chi era Luca Traini , il neofascista che ha sparato a Macerata La personalità politica di Traini , dalla Lega Nord alla bandiera dell’Italia, passando per il riferimento a Terza Posizione.Continua a leggere La personalità politica di Traini , dalla Lega Nord alla bandiera dell’Italia, passando per il riferimento a Terza Posizione.Continua a leggere L'articolo Chi era Luca Traini , il neofascista che ha sparato a Macerata sembra essere il ...

'Basta violenza'. L'appello della madre di Pamela Mastropietro dopo le sparatorie di Macerata : "Decisivo può essere anche il ruolo della politica in tema di accoglienza e integrazione dei migranti", aggiunge l'avvocato.

Chi è Luca Traini - l'uomo fermato per le sparatorie a Macerata - : Il 28enne che ha aperto il fuoco su alcune persone straniere ferendone 6, era stato candidato con la Lega alle elezioni amministrative della città di Corridonia. In passato era stato vicino a ...

Sparatoria a Macerata - attacchi personali e inviti al silenzio : le reazioni del mondo politico : E noi abbiamo l'occasione per far vedere che siamo profondamente diversi da chi vergognosamente strumentalizza ogni fatto terribile di cronaca. Perché, cari amici, il vero patriottismo non è di chi ...