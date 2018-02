Macerata | spara da un' auto agli immigrati per vendicare Pamela | 6 feriti Fermato Luca

Macerata - spara agli immigrati dall’auto : la notizia anche sui principali media stranieri. In Spagna : “Sparatoria fascista” : È l’apertura della Bbc ed è in grande evidenza anche nelle homepage di tanti giornali stranieri la notizia della sparatoria avvenuta nel centro di Macerata per mano di Luca Traini, il 28enne che ha aperto il fuoco con una pistola prendendo di mira gli immigrati. Sei i feriti, 2 sono gravi. La vicenda ha grande risalto sulle principale testate di Regno Unito, Spagna e Germania, ma si è diffusa anche in Francia, mentre non compare ancora ...