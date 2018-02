Macerata | spara da un' auto agli immigrati | 6 feriti Fermato Luca Traini | ex candidato

"Bravo giustiziere - sei un patriota". Sui social le disgustose ovazioni per il folle che ha sparato a Macerata : "Bravo Luca sei un giustiziere" e anche "dovevi prendere meglio la mira". Questi alcuni dei commenti che si leggono su Facebook di plauso al gesto di Luca Traini, l'uomo che stamani ha sparato contro alcuni immigrati di colore e anche una sede del Pd a Macerata. "Solidarietà a Luca", azzarda qualcuno. C'è anche chi lo chiama "patriota".

Matteo Salvini sull'aggressore di Macerata : "Chi spara è delinquente - ma l'invasione porta allo scontro sociale" : "Chiunque spari è un delinquente, a prescindere dal colore della pelle", poi, "è chiaro ed evidente che un'immigrazione fuori controllo, un'invasione come quella organizzata, voluta e finanziata in questi anni, porta allo scontro sociale": così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha commentato l'arresto del 28enne italiano autore della sparatoria a Macerata."Non vedo l'ora di andare al governo - ha detto il leader del ...

“Tutti a terra - sta sparando”. Terrore per le strade di Macerata : l’auto abbassa il finestrino - i colpi - il sangue. Tanti feriti - alcuni gravi. E un’inquietante motivazione che prende piede dietro il folle gesto di quell’uomo : Si chiama Luca Traini, ha 28 anni ed è originario delle Marche. È lui l’uomo fermato dalla polizia dopo i terribili fatti di sangue che hanno seminato la paura nelle strade di Macerata, fermato dalle forze dell’ordine (è italiano e incensurato) in piazza della Vittoria, dinanzi al Monumento ai Caduti, mentre faceva il saluto romano (secondo fonti locali). Un metro e 80, fisico atletico, calvo, è sceso dall’auto, si è ...

"Il folle di Macerata ha sparato anche contro la sede del Pd. Salvini fa l'occhiolino agli estremisti" : "Il folle che ha sparato su cittadini inermi e contro la sede del Pd a Macerata è un esponente della Lega candidato alle comunali 2017. Chi come Matteo Salvini e Massimo Fedriga fa l'occhiolino agli estremisti prenda immediatamente le distanze". Lo ha scritto su twitter Debora Serracchiani del Partito Democratico denunciando colpi partiti dalla pistola di Luca Traini, il folle che ha sparato contro migranti a Macerata, sono stati ...

