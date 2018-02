Macerata | Pietro Grasso | ' Matteo Salvini tra i responsabili della spirale d' odio'

Macerata - Luca Trani era fidanzato con Pamela Mastropietro? Ecco cosa c'è dietro gli spari agli africani : Sin da subito gli spari erano stati collegati al caso di cronaca, ipotizzando un raid punitivo. Ora, questa agghiacciante vicenda, si arricchisce con l'aspetto del legame sentimentale tra Trani e la ...

Macerata - omicidio Pamela Mastropietro. Oggi sarà interrogato il nigeriano : La domanda nella vicenda di Pamela Mastropietro rimane ancora senza una risposta. Come è morta la 18enne di Roma il cui corpo è stato prima smembrato e poi nascosto in due valige? Forse tra poche ore ...

Macerata - è di Pamela Mastropietro il cadavere nelle valigie : un fermo - trovati vestiti e sangue della vittima Sogni da estetista e post sulle droghe : Fermato un ragazzo nigeriano: poche ore prima del ritrovamento del cadavere è stato ripreso dalle telecamere di una farmacia in compagnia della vittima. La ragazza si era allontanata da una comunità di recupero di cui era ospite nelle Marche

Macerata - Pamela Mastropietro fatta a pezzi e chiusa nelle valigie : fermati tre nigeriani : dal nostro inviato Macerata Diciottenne fatta a pezzi con un'accetta, lavata e riposta in due trolley, quello blu e rosso era il suo, usato per la fuga dalla comunità. Fuori da quelle...

