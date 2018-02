"L'episodio di Macerata è Segno di un disagio sociale che nasce dall'insicurezza e dalla paura: non può trovare giustificazione alcuna, né essere sottovalutato nella sua oggettiva gravità". E' il monito del card.Bassetti, presidente della Cei, commentando al Sir gli spari esplosi a Macerata. La "Giornata per la vita", che la Chiesa italiana celebra domani, ricorda il cardinale, ci impone anche di "operare per custodire la qualità della vita delle nostre città, favorendo inclusione e sicurezza".(Di domenica 4 febbraio 2018)

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Macerata Cei