Macerata | Berlusconi | Gesto di uno squilibrato

(Di sabato 3 febbraio 2018) Il "di uno". Così Silviobolla la sparatoria compiuta da Luca Traini aai danni di alcuni stranieri dopo l'omicidio di Pamela Mastropietro da parte di Innocent Oseghale. "Quanto è accaduto asembra ildi uno, che merita la più ferma condanna, ma che non può essere ricondotto a una lucida connotazione politica", ha detto il leader di Forza Italia, "Questo drammatico episodio richiama però ancora una volta l'attenzione sul problema della sicurezza nelle città, anche perché è serio il rischio che gravi episodi di cronaca alimentino tensioni e scontri sociali fino a degenerare in folli esplosioni di violenza come quella di oggi".