M5S | D' Alessandro | ' Anche in Germania circolava la storia delle fritture di pesce | che

M5S - dalla Merkel agli shooting : spuntano le foto sexy di Alessia D'Alessandro : Del resto, pure Mara Carfagna, campana anche lei, aveva posato allo stesso modo prima di darsi alla politica. Circostanza che non le ha impedito di diventare ministro e lagare il suo nome a una legge.

M5S - la candidata ex modella Alessia D'Alessandro : 'Coordino 22 commissioni della Cdu - voglio occuparmi dei giovani espatriati' : 'Io voglio rappresentare tutti quei giovani che hanno abbandonato per forza l'Italia per trovare un lavoro: a loro voglio dare una risposta': arriva con un passo da modella, un cappotto nero ...

Alessia D'Alessandro elegantissima alla cena - blindata - dei candidati M5S : E ha aggiunto: "Credo nel M5S, è l'unica alternativa e ho chiari i problemi di questo Paese anche se in politica sono una new entry". FOTO / Alessia D'Alessandro dalla Merkel ai 5 stelle

Sette euro al mese di affitto in una casa del Comune di Roma : il candidato M5S Emanuele Dessì nella bufera. Alessandro Di Battista : "Bisogna indagare" : Poco più di 7 euro al mese, precisamente 7,75. È il canone mensile che paga Emanuele Dessì, candidato M5S nel listino proporzionale del collegio Lazio 3, per una casa popolare di proprietà dell'Ater e ricevuta in affitto dal Comune di Frascati, alle porte di Roma. La notizia, rivelata nei giorni scorsi da Repubblica e rilanciata da Piazza Pulita su La7, ha scatenato una vera e propria bufera. Dessì, tra ...

Sbarca a Napoli Alessia D'Alessandro : chi è la ricercatrice italo-tedesca del M5S che sfiderà il 'sindaco delle fritture' : ... anche in economia, per le prossime elezioni politiche - le parole della D'Alessandro - per cui faccio presente la mia disponibilità a collaborare con l'esperienza legata all'economia europea e ...