L' uomo che ha sparato a Macerata contro i migranti è della Lega Nord

Macerata. E’ Luca Traini l’uomo che ha terrorizzato la città : Luca Traini, italiano e incensurato. E’ l’uomo fermato dalla Polizia come presunto responsabile della sparatoria a Macerata. Il ventenne è

Chi è l'uomo che ha aperto il fuoco in strada a Macerata : È un giovane italiano, originario della zona, l'uomo che questa mattina ha aperto il fuoco a Macerata prendendo di mira persone di colore per le vie della città. L'aggressore è stato fermato intorno all'una, dopo che il panico si era diffuso per la città marchigiana, insieme a testimonianze contrastanti, secondo cui a bordo dell'auto nera da cui sono partiti i colpi si sarebbero trovate alcune persone di colore.È invece un ...

L'uomo che VOLLE FARSI RE/ Su Rai Movie il film con Sean Connery (oggi - 3 febbraio 2018) : L'UOMO che VOLLE FARSI re, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 3 febbraio 2018. Nel cast: Sean Connery, Michael Caine e Christopher Plummer, alla regia John Huston. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 09:53:00 GMT)

Kamil - l'uomo volante che si affida a Dio : Come i tuffatori, quelli temerari che si buttano giù dalle scogliere e vedono e non vedono quello che c’è veramente sotto. Peggio. Quelli che saltano nel vuoto sugli sci, prendendo la spinta da un trampolino, fanno una vita ancora più difficile. Perché partono da fermi, seduti sulla barra trasversale sopra la rampa di lancio, con gli occhi fissi sui binari paralleli in cui scorrono gli sci, che vanno sempre ...

Angela Lippi/ Prima moglie di Pippo Baudo : quando disse - “è l'uomo che amo e questo mi basta” : Angela Lippi: Prima moglie di Pippo Baudo. quando disse: “E' l'uomo che amo e questo mi basta”. Le ultime notizie sulla donna con cui il conduttore si è sposato per la Prima volta(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 16:45:00 GMT)

Archeologia : una nuova scoperta in India potrebbe cambiare ancora la storia evolutiva dell’uomo : Solo una settimana fa con la scoperta del fossile di una mascella in Israele gli scienziati hanno avuto le prove per sostenere che la nostra specie ha lasciato l’Africa prima di quanto si pensasse. Ora un’altra scoperta suggerisce che la data potrebbe essere spostata ancora più indietro. L’Homo Sapiens si è manifestato in Africa almeno 300.000 anni fa e ha lasciato il continente per colonizzare il mondo. Gli scienziati credono che ci siano state ...

“Elisabetta Gregoraci e il nuovo uomo… Cosa succede”. Il retroscena. Dopo la paparazzata bomba di qualche giorno fa con l’imprenditore (sì - un altro) - silenzio tombale da parte di Eli. Ma ora chi ‘sa’ - vuota il sacco : È ufficialmente finita tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, anche se la voce si era sparsa a macchia d’olio sotto Natale. La separazione è stata consensuale e secondo il settimanale nuovo, che qualche giorno fa ha pubblicato alcune indiscrezioni, a scatenare tutto sarebbero stati dei messaggini sul telefono di Briatore scoperti dalla moglie. “L’idillio – ha fatto sapere la rivista – è arrivato al capolinea, come ...

"Basta con gli uomini che non aiutano in casa!". Riflessione di una blogger che ogni uomo dovrebbe leggere : Constance Hall è una blogger australiana, ha quattro figli ed è stufa di chiedere ripetutamente al suo compagno di aiutarla con i bambini e con le faccende di casa. Così ha scritto un post sulla sua pagina Facebook per accendere i riflettori su un problema comune a molte coppie, ma troppo spesso sottovalutato, ovvero quello che si trova a vivere chi non riceve alcun aiuto da parte del partner e si fa carico di tutto sulle ...

L'Escherichia Coli - l'uomo e il cancro del colon : L'Escherichia Coli è un batterio dalla struttura molto semplice. Ha la forma di un bastoncello, contiene un unico filamento di Dna (la memory card del codice genetico) e ha alle sue estremità delle fimbrie (peli) che gli servono per muoversi e aderire alle superfici.È il batterio che ormai da decenni viene usato per test, sperimentazioni e produzione di sostanze utili, come alcune proteine. Questo perché l'accesso al ...

Azeglio Vicini - l'uomo delle notti magiche all'Olimpico ai Mondiali di Italia 90 : Nel frattempo Enzo Bearzot lascia la Nazionale A e la Federcalcio affida a lui la panchina del ct campione del mondo nel 1982. Il debutto l'8 ottobre 1986 al Dall'Ara di Bologna in un'amichevole ...

Ecco l’orca addestrata che imita l’uomo : saluta e conta fino a 3 [VIDEO] : Wikie è un’orca di 14 anni eccezionale: è stata addestrata ad imitare la voce umana, ed è in grado di “pronunciare” le parole “Hello“, “bye bye“, “one, two, three“. Le sue prime parole, registrate in un file audio che sta diventando virale, sono frutto della straordinaria capacità che le orche hanno nell’apprendere nuovi suoni: è cruciale per la comunicazione all’interno del ...

L'Italia del calcio piange Azeglio Vicini : l'uomo che ci fece sognare ad Italia 90 : Il mondo del calcio piange Azeglio Vicini , l'indimenticato allenatore della nazionale Italiana di calcio. Vicini nacque a Cesena il 20 marzo del 1933 e nella sua carriera di giocatore vestì le maglie di ...

L’uomo che a metà gennaio aveva attivato il falso allarme missilistico alle Hawaii è stato licenziato : L’uomo che la mattina di sabato 13 gennaio aveva attivato per sbaglio l’allarme missilistico alle Hawaii è stato licenziato, ha detto la Hawaii Emergency Management Agency, l’agenzia governativa che gestisce questo tipo di emergenze e che da mesi si sta The post L’uomo che a metà gennaio aveva attivato il falso allarme missilistico alle Hawaii è stato licenziato appeared first on Il Post.

Polemiche liste 2 - nel Pd lombardo contro ex uomo forte di Formigoni : Paolo Alli, candidato nel collegio uninominale a Mantova, al Senato era responsabile della segreteria politica dell'ex governatore lombardo. Come lui altri paracadutati centrosinistra dal centrodestra in Lombardia