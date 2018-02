Lonigo | ciclista travolto da un' auto | muore un 48enne

: Lonigo, ciclista investito. Muore a 48 anni - vicenzareport : Lonigo, ciclista investito. Muore a 48 anni - vvfveneto : #2feb 1945 #Lonigo(VI), incidente auto bicicletta. #Vigilidelfuoco liberano il ciclista incastrato sotto la vettura… -

Leggi la notizia su vicenzatoday

(Di sabato 3 febbraio 2018) Tragedia sulla strada in via Pontespin aVerso le 19:30 una Opel Zafira con al volante una donna ha investito undel luogo provocandone la morte. Le cause della disgrazia sono ...