: Livorno, appello delle associazioni cittadine per la mediazione contro la “privatizzazione” del Porto Mediceo… - Cascavel47 : Livorno, appello delle associazioni cittadine per la mediazione contro la “privatizzazione” del Porto Mediceo… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2018) Levata di scudilivornesiil blitz di fine 2017 che ha preannunciato la dismissione del Porto Mediceo per far spazio a un Marina privato entro settembre. Convitato di pietra il gruppo nautico Azimut Benetti di Paolo Vitelli già parlamentare con Mario Monti e, soprattutto, già al centro di accese polemiche nella città labronica. “Ciò che preoccupa una cittadinanza attiva e politicamente sensibile è la sostituzione di un uso plurale di un bene pubblico con un uso individuale. La sostituzione di un Porto, inteso come un luogo organizzato per accogliere tutti, con un Marina, inteso come uno spazio suddiviso in stalli, ciascuno dei quali riservato a una imbarcazione”, sintetizza una lettera del 20 gennaio destinata all’Autorità Portuale e confluita in una petizione su Change.org (QUI IL TESTO COMPLETO) indirizzata anche al sindaco Nogarin e ai ...