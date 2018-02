LIVE Pallanuoto | Europa Cup 2018 | Italia-Germania in DIRETTA Azzurre a caccia della

: LIVE Italia-Israele, Europa Cup pallanuoto femminile in DIRETTA: Setterosa, serve una larga vittoria dopo la sconfi… - MatteoMarchini5 : LIVE Italia-Israele, Europa Cup pallanuoto femminile in DIRETTA: Setterosa, serve una larga vittoria dopo la sconfi… -

(Di sabato 3 febbraio 2018) Buongiorno e benvenuti alladi, match valido per l’Cupdifemminile. Lescenderanno in acqua a Volos (Grecia) per affrontare la modesta formazione teutonica: si preannuncia una partita assolutamente agevole per il nostro Setterosa che va adi una nuova goleada dopo quella rifilata a Israele. L’obiettivo è quello di strappare un successo di larga misura che varrebbe anche la qualificazione alla Final Sixnuova competizione organizzata dalla LEN. Le ragazze di coach Conti partono con tutti i favori del pronostico trascinate dalle tante stelle presenti in squadra come Bianconi, Emmolo, Galardi. OASport vi propone ladi, match valido per l’Cupdifemminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore ...