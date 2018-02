LIVE Italia-Slovenia | Europei calcio a 5 2018 in DIRETTA | azzurri | servono gli occhi

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Feldberg 2018 in DIRETTA : Michela Moioli per sognare - Italia all’arrembaggio. Poi le Olimpiadi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Coppa del Mondo di Snowboardcross, in programma in Germania in quel di Feldberg. Una due giorni tesissima sulle nevi tedesche, che anticipa la prova più importante dell’anno: quella delle Olimpiadi di PyeongChang. Bisognerà quindi testarsi al meglio in vista della sfida a Cinque Cerchi. Oggi in programma gara-1, domani ci sarà la rivincita. Benissimo gli azzurri ieri nelle ...

Slovenia Italia/ Calcio a 5 : streaming video e diretta tv - orario - risultato LIVE (Europei) : diretta Slovenia Italia streaming video e tv, orario, risultato live, partita decisiva per gli azzurri nel girone A degli Europei di Calcio a 5 a Lubiana (oggi 3 febbraio)(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 08:40:00 GMT)

LIVE Coppa Davis 2018 - Giappone-Italia 1-1 in DIRETTA : Bolelli/Fognini vs Uchiyama/Mclachlan - 7-5 6-7 5-6 - : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata del confronto tra Giappone ed Italia, valido per gli ottavi di finale di Coppa Davis 2018 : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 3 febbraio : l’Italia si affida a Michela Moioli e Sofia Goggia. Ultime gare prima delle Olimpiadi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di sabato 3 febbraio. È l’ultimo weekend di gare prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: spazio alla discesa femminile da Garmisch e allo snowboardcross da Feldberg, ma anche il salto con gli sci. L’Italia punta tutto su Sofia Goggia e Michela Moioli. Seguiremo tutta la giornata: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti, minuto dopo minuto, evento per ...

LIVE Coppa Davis 2018 - Giappone-Italia in DIRETTA : il giorno del doppio. Azzurri - serve l’occhio della tigre per volare sul 2-1 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del confronto tra Giappone ed Italia, valido per gli ottavi di finale di Coppa Davis 2018. Una giornata decisiva per gli Azzurri, con la sfida che al termine del day-1 è sull’1-1. Spetterà molto probabilmente alla coppia di vecchio corso Fabio Fognini-Simone Bolelli affrontare McLachlan/Uchiyama e non saranno ammesse distrazioni. Serviranno gli occhi della tigre alla coppia ...

LIVE Giappone-Italia - Coppa Davis 2018 in DIRETTA : trionfa al quinto set Fognini - primo punto per gli azzurri. Tra poco in campo Seppi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida valida per il primo turno di Coppa Davis tra Giappone ed Italia. A Morioka, sul cemento indoor della Takaya Arena, vanno in scena i primi due singolari, per provare ad indirizzare già la sfida. Fabio Fognini, numero uno dell’Italia, sfida Taro Daniel, mentre il nostro numero due Andreas Seppi cercherà di superare Yuichi Sugita. Per la nostra selezione sarebbe fondamentale ...

LIVE Giappone-Italia - Coppa Davis 2018 in DIRETTA : 1-1 - quinto set tra Fognini e Daniel (6-4 3-6 4-6 6-3) : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida valida per il primo turno di Coppa Davis tra Giappone ed Italia. A Morioka, sul cemento indoor della Takaya Arena, vanno in scena i primi due singolari, per provare ad indirizzare già la sfida. Fabio Fognini, numero uno dell’Italia, sfida Taro Daniel, mentre il nostro numero due Andreas Seppi cercherà di superare Yuichi Sugita. Per la nostra selezione sarebbe fondamentale ...

LIVE Giappone-Italia - Coppa Davis 2018 in DIRETTA : quinto set tra Fognini e Daniel (6-4 3-6 4-6 6-3) : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida valida per il primo turno di Coppa Davis tra Giappone ed Italia. A Morioka, sul cemento indoor della Takaya Arena, vanno in scena i primi due singolari, per provare ad indirizzare già la sfida. Fabio Fognini, numero uno dell’Italia, sfida Taro Daniel, mentre il nostro numero due Andreas Seppi cercherà di superare Yuichi Sugita. Per la nostra selezione sarebbe fondamentale ...

LIVE Italia-Israele - Europa Cup pallanuoto femminile in DIRETTA : Setterosa - serve una larga vittoria dopo la sconfitta con l’Ungheria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della seconda sfida di Europa Cup della nazionale italiana di pallanuoto femminile: in acqua contro il Setterosa, oggi ci sarà Israele. Nessun precedente tra le due Nazionali maggiori, poiché le nostre avversarie non si sono mai qualificate per Europei, Mondiali, o Olimpiadi. dopo la sconfitta all’esordio con l’Ungheria, le azzurre dovranno ottenere una larga vittoria per ...

LIVE Giappone-Italia - Coppa Davis 2018 in DIRETTA : Fabio Fognini un set pari con Taro Daniel (6-4 - 3-6). 4-4 nel terzo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida valida per il primo turno di Coppa Davis tra Giappone ed Italia. A Morioka, sul cemento indoor della Takaya Arena, vanno in scena i primi due singolari, per provare ad indirizzare già la sfida. Fabio Fognini, numero uno dell’Italia, sfida Taro Daniel, mentre il nostro numero due Andreas Seppi cercherà di superare Yuichi Sugita. Per la nostra selezione sarebbe fondamentale ...

LIVE Giappone-Italia - Coppa Davis 2018 in DIRETTA : Fabio Fognini un set pari con Taro Daniel (6-4 - 3-6). 2-2 nel terzo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida valida per il primo turno di Coppa Davis tra Giappone ed Italia. A Morioka, sul cemento indoor della Takaya Arena, vanno in scena i primi due singolari, per provare ad indirizzare già la sfida. Fabio Fognini, numero uno dell’Italia, sfida Taro Daniel, mentre il nostro numero due Andreas Seppi cercherà di superare Yuichi Sugita. Per la nostra selezione sarebbe fondamentale ...

LIVE Giappone-Italia - Coppa Davis 2018 in DIRETTA : Fabio Fognini un set pari con Taro Daniel (6-4 - 3-6) Sotto nel terzo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida valida per il primo turno di Coppa Davis tra Giappone ed Italia. A Morioka, sul cemento indoor della Takaya Arena, vanno in scena i primi due singolari, per provare ad indirizzare già la sfida. Fabio Fognini, numero uno dell’Italia, sfida Taro Daniel, mentre il nostro numero due Andreas Seppi cercherà di superare Yuichi Sugita. Per la nostra selezione sarebbe fondamentale ...

LIVE Giappone-Italia - Coppa Davis 2018 in DIRETTA : Fabio Fognini un set pari con Taro Daniel (6-4 - 3-6) : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida valida per il primo turno di Coppa Davis tra Giappone ed Italia. A Morioka, sul cemento indoor della Takaya Arena, vanno in scena i primi due singolari, per provare ad indirizzare già la sfida. Fabio Fognini, numero uno dell’Italia, sfida Taro Daniel, mentre il nostro numero due Andreas Seppi cercherà di superare Yuichi Sugita. Per la nostra selezione sarebbe fondamentale ...

LIVE Giappone-Italia - Coppa Davis 2018 in DIRETTA : Fabio Fognini soffre - ma porta a casa il primo set 6-4! Avanti anche nel secondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida valida per il primo turno di Coppa Davis tra Giappone ed Italia. A Morioka, sul cemento indoor della Takaya Arena, vanno in scena i primi due singolari, per provare ad indirizzare già la sfida. Fabio Fognini, numero uno dell’Italia, sfida Taro Daniel, mentre il nostro numero due Andreas Seppi cercherà di superare Yuichi Sugita. Per la nostra selezione sarebbe fondamentale ...