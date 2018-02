LIVE Galles-Scozia | Sei Nazioni 2018 in DIRETTA | 17-0 Halfpenny allunga su piazzato ad

: #LIVE Galles-Scozia, #SeiNazioni 2018 in DIRETTA: derby di fuoco al Millennium Stadium. I Dragoni favoriti... - OA_Sport : #LIVE Galles-Scozia, #SeiNazioni 2018 in DIRETTA: derby di fuoco al Millennium Stadium. I Dragoni favoriti... -

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2018) Buongiorno e benvenuti allatestuale integrale della partita inaugurale del Seidi rugby,. I padroni di casa punteranno decisamente sugli Scarlets per bagnare al meglio questo torneo: 10 effettivi su 15 titolari appartengono infatti alla franchigia di Llanelli. Leigh, giocatore in attività con il maggior numero di punti segnati nel torneo, seppur lontano dai due mostri sacri O’Gara e Wilkinson, vorrà certamente rimpinguare il suo bottino. Tra le fila degli ospiti rientra da titolare Stuart Hogg, estremo, che tenta una clamorosa tripletta, avendo vinto negli ultimi due anni il premio quale miglior giocatore del torneo. Gli infortuni hanno costretto il CT Townsend a rivedere la squadra che tanto bene ha fatto a novembre, ma certamente lavenderà cara la pelle. Kick off alle ore 15.15, il nostroinizierà alle ore 15.00. Buon ...