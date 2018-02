LIVE Francia-Irlanda | Sei Nazioni 2018 in DIRETTA | big match a Parigi | i galletti di

: RT @LaQuotaVincente: FRANCIA, #Ligue1, #LOSCPSG 3 febbraio: i parigini andranno sul velluto? - ligue_1_france : RT @LaQuotaVincente: FRANCIA, #Ligue1, #LOSCPSG 3 febbraio: i parigini andranno sul velluto? - LaQuotaVincente : FRANCIA, #Ligue1, #LOSCPSG 3 febbraio: i parigini andranno sul velluto? -

(Di sabato 3 febbraio 2018) Buona sera e benvenuti alladel secondodella prima giornata del Sei: allo Stadio Saint Denis disi affrontano i padroni di casa dellae l’. Sfida davvero tesissima quella odierna: si capirà, molto probabilmente, chi sarà la rivale più agguerrita per la sfida al titolo all’Inghilterra, due volte campione in carica. I transalpini di Jacques Brunel, all’esordio nella manifestazione sulla panchina francese (lui che ha guidato anche la nazionale italiana), vogliono far esplodere il pubblico di casa contro i verdi che comunque rivestono il ruolo di favoriti in questo big. Appuntamento alle 17.45 con il kick-off che darà il via all’incontro. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA Foto: FIR