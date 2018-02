L' Italia in vetrina | il format che racconta Casa Sanremo

L'Italia in vetrina-Viva Sanremo - il format che racconta il Festival : " Casa Sanremo Vitality's è meta privilegiata di giornalisti, addetti ai lavori, personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione, è una grande festa tra amici ", spiega il padrone di casa, ...

Il 2018 anno del cibo Italiano : le eccellenze in vetrina tra arte - agricoltura e cultura : "Abbiamo un patrimonio unico al mondo - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - che grazie all'anno del cibo potremo valorizzare ancora di più. Dopo la grande esperienza di Expo Milano, l'...

Il 2018 anno del cibo Italiano : le eccellenze in vetrina tra arte - agricoltura e cultura : I ministeri delle Politiche agricole alimentari e forestali e dei Beni culturali e del turismo comunicano che i ministri Dario Franceschini e Maurizio Martina hanno proclamato il 2018 anno nazionale del cibo italiano. Da gennaio prenderanno il via manifestazioni, iniziative, eventi legati alla cultura e alla tradizione enogastronomica dell'Italia. Tutte le iniziative dell'anno del cibo italiano saranno connotate da un logo ufficiale che viene ...

Borsa : al via l'indice Ftse Italia Brands - vetrina Made in Italy : Milano, 18 dic. (askanews) Debutta a Piazza Affari il nuovo indice Ftse Italia Brands, vetrina dei brand eccellenti del Made in Italy. I brand inclusi sono: Autogrill, Brembo, Brunello Cucinelli, ...

Ice-Yoox una vetrina digitale per portare cento marchi Italiani in Usa e Cina : MILANO - Una vetrina per cento Piccole e medie imprese italiane della moda e del design, che potranno contare sulle spalle larghe di Yoox Net-a-porter, il portale creato da Federico Marchetti e attivo ...

Carlo Beltrami / Il vincitore! La vetrina conquista la Finale di Bake Off Italia 2017 : Carlo è il vincitore Finale di Bake Off Italia 2017: 36enne serramentista di Bergamo è il protagonista della puntata. Ultima sfida molto combattuta contro Tony Anania(Pubblicato il Fri, 01 Dec 2017 22:59:00 GMT)