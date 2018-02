LII Super Bowl 2018 : programma - orari e tv. Super sfida tra New England Patriots e Philadelphia Eagles a Minneapolis. Show di Justin Timberlake : Domenica 4 febbraio si disputerà il LII Super Bowl 2018 , l’evento sportivo più atteso negli Stati Uniti d’America, uno spettacolo che va oltre lo sport e che abbraccia la tradizione di un Paese intero. New England Patriots e Philadelphia Eagles si sfideranno a Minneapolis per conquistare l’ambito anello: la Finale della NFL, a tutti gli effetti un Campionato del Mondo, si preannuncia estremamente combattuta e spettacolare, un ...

Super Bowl LII : dove vedere Patriots-Eagles in tv - curiosità e albo d'oro Nfl Video : Negli #Stati Uniti è in arrivo l’evento sportivo più atteso dell’anno [Video]: la finale del #Super Bowl 2018 tra Philadelphia Eagles e New England Patriots, in programma domenica 4 febbraio allo US Bank Stadium di Minneapolis. Evento immancabile negli Usa, dove ha travalicato i confini dello sport diventando una vera e propria tradizione nazionale la domenica della finale NFL è il giorno in cui si consuma più cibo negli Stati Uniti dopo la ...