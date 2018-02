Liga | Montella | manita in faccia Siviglia travolto a Eibar | 5-1

Vincenzo Montella - primo sigillo in Liga : il suo Siviglia batte l'Espanyol : Inizia a ingranare il Siviglia targato Montella . Dopo il colpaccio in coppa a Madrid con l'Atletico, l'ex tecnico del Milan festeggia anche il primo successo in campionato riscattando i due k.o. ...

VINCENZO MONTELLA / Secondo ko di fila per il nuovo allenatore del Siviglia in Liga - rischia già l'esonero? : VINCENZO MONTELLA, rischia l'esonero? Secondo ko di fila per il nuovo allenatore del Siviglia in Liga. Dopo il brutto 5-3 interno col Betis Siviglia arriva la sconfitta con l'Alaves.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 21:50:00 GMT)

Liga - Montella promette : 'Siviglia - i fischi diventeranno applausi' : SIVIGLIA - Ha scelto un'avventura non semplice Vincenzo Montella . In più al debutto nella Liga è arrivata la sconfitta casalinga nel derby con il Betis , un rocambolesco 3-5 che i tifosi non hanno ...

