Libri | ecco bibbia della fermentazione

Libri - ecco perché è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo : “There is no alternative“. Non c’è alternativa, diceva Margareth Thacher. A cosa? Al sistema esistente. Al capitalismo. Un’ideologia talmente pervicace da convicerci non solo da essere l’unica perseguibile. Ma anche – e soprattutto – che ormai nel mondo le ideologie non esistono più. E se non esistono più, come si fa a immaginarne altre? Come si fa a immaginare un futuro? È la domanda al centro ...