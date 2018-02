L' era glaciale 4 | continenti alla deriva Curiosità e trama | il successo ai botteghini

era glaciale - frammenti di cometa e incendi : lo studio che rivela i segreti della Terra : Dopo l’era glaciale ? Le fiamme. All’incirca 12.800 anni fa, al termine dell’epoca di glaciazione, la Terra era letteralmente in fiamme a causa di incendi peggiori di quelli che videro i dinosauri prima di estinguersi e che, secondo l’ipotesi proposta da due ricerche pubblicate sulla rivista Journal of Geology, potrebbero essere stati causati dalla pioggia dei frammenti di una cometa . Lo studio è stato condotto dai ...

L’era glaciale 4 Continenti alla deriva - film stasera in tv 3 febbraio : trama e curiosità : L’Era Glaciale 4 Continenti alla deriva è il film stasera in tv sabato 3 febbraio 2018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola d’animazione è diretta da Chris Wedge e Carlos Saldanha. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV L’Era Glaciale 4 Continenti alla deriva, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Ice Age 4 Continental Drift DATA USCITA: 28 settembre ...