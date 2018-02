Le incredibili scuse di Montella | il Siviglia crolla e la colpa è delle dimensioni del

calcioweb.eu

(Di sabato 3 febbraio 2018) Vincenzosorprende tutti e dopo la sconfitta del suosul campo dell’Eibar per 5-1, sfoggia una scusa davvero anomala: “Si tratta di un campo molto piccolo, molto strano: non ci ha dato l’opportunità di giocare come volevamo”. Queste le frasi riportate dalla Gazzetta dello sport, una vera e propria scusa che però non regge. Il 5-1 contro l’Eibar non lascia scampo,infatti si scusa anche con i tifosi: “Siamo molto dispiaciuti, prima di tutto voglio chiedere scusa ai tifosi sperando che mercoledì ci diano una mano a raggiungere la finale di coppa del Re”. L'articolo Ledi: ile ladel campo sembra essere il primo su CalcioWeb.