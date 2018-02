Lazio | de Vrij c' è e punta il Genoa | Inzaghi prova Luis Alberto a centrocampo

Lazio : Luiz Felipe - è lui l'erede di De Vrij? : Personalità, coraggio, visione di gioco. Proprio nel momento in cui la Lazio teme , nuovamente, di perdere De Vrij , la firma al rinnovo tarda ad arrivare, la Lazio scopre di avere già in casa il suo ...

Lazio - ti presento il successore di de Vrij : e Tare vuole blindarlo : SALTO DI QUALITA' - L'anno scorso alla Salernitana era ai margini del progetto tecnico, ma Tare crede molto in lui, lo ha richiamato alla Lazio: come riporta il Corriere dello Sport, il brasiliano si ...

Clamoroso Lazio - De Vrij non rinnova : da domani libero di firmare con un nuovo club - i dettagli : Le ultime notizie che arrivano da casa Lazio sono davvero sconvolgenti. Nelle scorse settimane sembrava essere solo una formalità il rinnovo di De Vrij col club del presidente Lotito, ma tale accordo non arriverà. Il calciatore olandese, secondo quanto rivelato da Premium Sport, ha deciso di non prolungare il proprio contratto con il club capitolino e da domani sarà libero di firmare con un altra squadra. L’Inter è attenta alla questione, ...

Lazio - parla Tare : 'De Vrij? Il rinnovo arriverà. Milinkovic-Savic non è sul mercato' : ROMA - Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato a Premium Sport dell'exploit di Milinkovic-Savic in questa stagione: ' Il suo futuro? Lui è felice alla Lazio e noi altrettanto di averlo qui. Non ha un prezzo perché non è sul mercato, poi non si sa cosa possa ...

Lazio - Tare : 'Milinkovic-Savic resta? Non so. De Vrij? E' dura trattare con lui - ma il rinnovo arriverà' : Igli Tare , direttore sportivo della Lazio , parla a Premium Sport di Milinkovic-Savic , stella del club biancoceleste e ricercato da Juventus e Manchester City in particolare: 'Lui è felice alla Lazio e noi altrettanto di averlo qui. Non ha un prezzo perché ...