Lavoro e sicurezza | Fratelli d' Italia apre la campagna elettorale Presentati i candidati

Agricoltura : Bedoni (Cattolica Assicurazioni) - al Lavoro per garantire sicurezza al comparto : Verona, 2 feb. (AdnKronos) - “La Pac post 2020, di cui stanno discutendo i governi dell’Unione Europea, ridisegnerà l’Agricoltura del futuro, con maggiore attenzione al reddito degli agricoltori, all’ambiente e al clima. Una parte importante verrà giocata dalla protezione dei rischi, dalla salvaguar

Davide Scotti - Fondazione LHS da 10 anni in campo per più sicurezza sul Lavoro : A margine del seminario di Confindustria Trento per la sicurezza sul lavoro , Teleborsa ha incontrato David Scotti , Segretario generale di Fondazione LHS " Leadership in Health and Safety " un'...

Sicurezza Lavoro - serve un cambiamento culturale per l'obiettivo zero incidenti : La cultura della Sicurezza in azienda è un valore in sé ed un importante fattore di competitività per le imprese "virtuose" e "sostenibili". Le esperienze nel settore della carta hanno evidenziato l'...

Regione e Inal firmano protocollo per sicurezza e salute nei luoghi di Lavoro : (UNWEB) Perugia" Regione Umbria e Inail unite per la promozione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, attraverso interventi comuni fInalizzati alla prevenzione di infortuni e malattie ...

Sicurezza sul Lavoro - si riducono infortuni e malattie ma bilancio morti si impenna : Il tema della Sicurezza sul lavoro è caro a molte aziende, ma il numero di infortuni sul lavoro, pur in lieve riduzione, è sempre troppo elevato in Italia e le morti sono addirittura aumentate nel ...

Sicurezza sul Lavoro - Boldrini : rimane un problema irrisolto : Si torna a parlare di Sicurezza sul luogo di lavoro , dopo l'incidente che ha causato la morte di tre operai in un'azienda di Milano che lavora acciaio. "I morti di Milano ci ricordano nel modo più ...

Sicurezza sul Lavoro - servono più denunce : Quasi due morti al giorno. Nel 2018 appena iniziato sono già 29 le vittime del lavoro. Gli ultimi tre nomi scritti in questa lista sono quelli dei dipendenti della Lamina di Milano rimasti soffocati dopo essere scesi nel locale interrato che ospita il forno della ditta che lavora l’acciaio. Un quarto operaio è gravissimo in ospedale. L’azienda è sotto sequestro, i responsabili indagati per omicidio colposo, un atto dovuto perché i magistrati ...

Sicurezza Lavoro : più controlli e verifiche : Roma – Questa la nota emessa in sinergia da Confsal e Fismic Confsal a seguito della drammatica che ha visto morire 3 persone sul posto di... L'articolo Sicurezza lavoro: più controlli e verifiche su Roma Daily News.

Sicurezza sul Lavoro : per Landini bisogna aumentare i controlli : Roma – Così il segretario confederale della Cgil, Maurizio Landini, commenta l’incidente di ieri a Milano: “È possibile invertire la tendenza ma bisogna aumentare gli ispettori... L'articolo Sicurezza sul lavoro: per Landini bisogna aumentare i controlli su Roma Daily News.

La Lega Umbria pronta a nuove battaglie. Lavoro - sicurezza - infrastrutture e sanità - le nostre priorità per il 2018 : ... per la quale ha fatto lo sciopero della fame e presentato un esposto al quale è seguito un blitz della Guardia di Finanza, ha poi ribadito l'importanza di un asse politica che pochi partiti possono ...