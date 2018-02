' Laura Boldrini sgozzata' | il fotomontaggio shock su Facebook

Fotomontaggio choc in rete : Laura Boldrini sgozzata da un nigeriano : Raccapricciante: non c'è altra parola per definire il Fotomontaggio che sta circolando in rete in queste ore in cui Laura Boldrini è rappresentata con la testa mozzata e la scritta "sgozzata da un nigeriano inferocito."Come non bastasse, come per rendere più esplicito il messaggio, la didascalia prosegue: "Questa è la fine che deve fare così per apprezzare le usanze dei suoi amici". L'immagine è ...