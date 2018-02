La Settimana del Blog #1

beppegrillo

(Di sabato 3 febbraio 2018) di Beppe Grillo – Ilè appena nato e questa primaè iniziata pensando al rapporto che possiamo avere con l’intelligenza artificiale: collaborare o competere? Alberto Arbuschi ci ha fatto ragionare su quanto sia difficile fare previsioni sul mondo del lavoro e su come la gamification possa agire su di esso. Robert Muggah ha poi raccontato l’evoluzione delle città dove si stanno trasferendo più di 3 milioni di persone ogni. Questo porta con sé dei rischi e delle opportunità. Abbiamo poi parlato della teoria di Noelle-Neumann su come si forma l’opinione pubblica e di una nuova tecnologia in arrivo che ci permetterà di trasmettere dati attraverso la luce visibile. Mi sono interrogato sul ruolo delle assicurazioni e sulla nostra dipendenza dall’energia. Paul Betty infine ci ha raccontato in un’intervista l’ America nel dopo Obama. Alla prossima ...