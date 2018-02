La Russia nel mio cuore | migliaia di russi in piazza per dimostrare unità e

Calcio a 5 - Europei 2018. Kazakistan- Russia 1-1 : Douglas Junior risponde a Eder Lima - kazaki primi nel gruppo B : Il kazaki stan doma la Russia e conquista il primato nel gruppo B degli Europei 2018 di Calcio a 5. Douglas Junior risponde al vantaggio iniziale di Eder Lima e il pareggio premia i kazaki , che impongono ai russi un tabellone probabilmente più ostico in prospettiva futura. Il ct kazako Cacau schiera Higuita, Dovgan, Yesenamanov, Douglas e Nurgozhin, mentre Sergei Skorovich si affida al quintetto composto da Putilov, Milovanov, Eder Lima , Robinho ...

Biathlon - Europei Junior : Italia d’argento nella staffetta mista - successo per la Russia : Si apre subito con un podio azzurro il Campionato Europeo Juniores di Biathlon, in corso di svolgimento a Pokljuka (Slovenia). Il quartetto composto da Irene Lardschneider, Eleonora Fauner, Patrick Braunhofer e Daniele Cappellari ha conquistato infatti la medaglia d’argento nella staffetta mista, alle spalle della Russia (Shevnina, Vasnetcova, Tomshin, Malinovskii), staccata di 2 minuti e 19 secondi. Terza piazza per la formazione polacca ...