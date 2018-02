La Bella e la Bestia sono esistiti davvero e pure in Italia | ecco la loro storia

lucascialo

(Di domenica 4 febbraio 2018) La favola de Lae laè tornata di recente in auge grazie ad un film con Emma Watson. Una favola che però a mio avviso insegna a bambine ed adolescenti una morale sbagliata, per questo motivo. Si tratta di una famosa fiaba europea, diffusasi in molteplici varianti. La prima versione edita fu quella di Madame Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve, pubblicata in La jeune américaine, et les contes marins nel 1740. Altre fonti, invece, attribuiscono la ricreazione del racconto originale a Giovanni Francesco Straparola nel 1550. Lae laperò divenne famosa ai più con un film d’animazione Disney del 1991. Ma in pochi sanno che questasia avvenutanel nostro Paese. Vediamola di seguito. La verade Lae laCome riporta SuperEva, Il vero nome delladella favola è infatti Pedro Gonzales, uomo vissuto nel Cinquecento e ...