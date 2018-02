Kessie non si pone limiti | “voglio Europa League e Coppa Italia” | che elogi a Gattuso!

: RT @CalcioWeb: #Kessie non si pone limiti: 'voglio #EuropaLeague e #CoppaItalia', che elogi a #Gattuso! - yassine13880342 : RT @CalcioWeb: #Kessie non si pone limiti: 'voglio #EuropaLeague e #CoppaItalia', che elogi a #Gattuso! -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 3 febbraio 2018) Le tre vittorie consecutive in campionato hanno riportato entusiasmo in casa Milan e rilanciato le ambizioni dei rossoneri che vogliono provare fino alla fine a raggiungere un posto per la Champions, soprattutto se Inter e Roma dovessero continuare a zoppicare. Tra i giocatori che hanno voluto suonare la carica c’è Frankche ai microfoni di ‘Milan Tv’ ha dichiarato: “Non sono molto stanco, so che posso ancora dare molto. Ho saltato solo due partite che però non erano importanti: al contrario mi sarei arrabbiato un po’. Rispetto alla prima parte di stagione c’è stato un calo ma lo ritengo normale”. Sugli obiettivi: “Dobbiamo cercare di ottenere il massimo su tutti e tre i fronti: in campionato bisogna arrivare in fondo, mi piacerebbe portare a casa sia l’che laItalia“. Poi importantia ...