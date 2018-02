Juventus | Allegri “Bernardeschi deve stringere i denti | non cambio il modulo”

Juventus - Allegri : 'Bernardeschi stringerà i denti. Il modulo? Non lo cambio' : 'Bernardeschi deve stringere i denti e giocare'. Massimiliano Allegri chiede uno sforzo al suo esterno d'attacco, vista l'emergenza in casa Juventus alla vigilia della sfida con il Sassuolo. 'Douglas ...

Juventus - Allegri : 'Uomini contati - Bernardeschi deve stringere i denti' : TORINO - Domenica la Juventus ospita il Sassuolo, un'occasione da non perdere per tornare in vetta, aspettando il posticipo serale del Napoli con il Benevento. In conferenza stampa ha parlato il ...

Juventus - Allegri : "Bernardeschi stringerà i denti. Non cambio modulo" : Domani c'è il Sassuolo, la Juventus farà a meno anche di Douglas Costa - oltre ai lungodegenti Cuadrado e Dybala , che dovrebbe rientrare per l'andata con il Tottenham, - ma Allegri non fa drammi: "...

Juventus - Allegri in conferenza : importanti indicazioni su Bernardeschi - Douglas Costa e Dybala : Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza alla vigilia della sfida di campionato contro il Sassuolo. Il tecnico della Juventus ha fatto un punto sulle condizioni di Bernardeschi e Douglas Costa fornendo qualche indicazione di formazione: “Douglas Costa difficilmente sarà della partita, vedremo oggi come sta. Bernardeschi ha preso solo un colpo e quindi ha più probabilità. Non ci fossero loro due metteremo un altro con ...

Juventus-Sassuolo - la conferenza stampa di Allegri LIVE : In settimana una bella vittoria in casa dell'Atalanta, per fare un passo importante verso la finale di Coppa Italia. La Juventus ora ritorna a pensare al campionato, con i bianconeri secondi in ...

Lista Uefa Juventus - le scelte di Allegri : torna Lichtsteiner - ecco il ‘sacrificato’ : Lista Uefa Juventus – Tra poco meno di due settimane tornerà la Champions League con gli ottavi di finale. La Juventus dovrà affrontare il Tottenham con la sfida di andata che si giocherà all’Allianz Stadium il 13 febbraio, mentre il ritorno è previsto il 7 marzo a Wembley. Attraverso il proprio profilo ‘Twitter’ la Juventus ha diramato la Lista Champions per la seconda parte di stagione. torna Stephan Lichtsteiner, il ...

Juventus - Allegri : "Buffon e Higuain straordinari" : Massimiliano Allegri vede avvicinarsi la quarta finale di Coppa Italia consecutiva. E si gode una Juve che ritrova grande brillantezza in vista della fase decisiva della stagione. "E' una vittoria ...

Juventus - Allegri soddisfatto : 'Un passo verso la finale'. E su Buffon : ' E' un primo passo importante - prodegue il tecnico ai microfoni di Premium Sport - verso la finale ma dobbiamo giocare la gara di ritorno. E su Buffon : 'Sono contento per Gigi, per lui è stato un ...

Formazioni ufficiali Atalanta-Juventus : le scelte di Gasperini e Allegri : Formazioni ufficiali Atalanta-Juventus – Torna la Coppa Italia con la prima semifinale che metterà di fronte Atalanta e Juventus. L’andata si giocherà a Bergamo, allo stadio ‘Atleti Azzurri d’Italia, dove i bianconeri hanno pareggiato le ultime due sfide in campionato contro gli orobici: la più recente risale al 1° ottobre scorso con il 2-2 finale, stesso risultato nella passata stagione. In porta tornerà titolare ...

Juventus - Allegri : “Sostituire Cuadrado? Siamo a posto così” : Massimiliano Allegri ha terminato da poco la conferenza stampa pre-Coppa Italia: la sua Juventus, infatti, domani serà affronterà l’Atalanta nell’andata delle semifinali di questa competizione. Questa è stata l’occasione adatta per fare il punto relativamente ad alcune questioni piuttosto spinose, come gli errori arbitrali, il VAR, lo Scudetto, il mercato e molto altro ancora. Per quanto riguarda le sviste arbitrali ...