Juve-Sassuolo | dove vederla in tv

Serie A Sassuolo - Iachini : «La Juventus è tra le top d'Europa» : Sassuolo - "Ho visto la Juventus in Coppa Italia: fisicità, tecnica, organizzazione" .Il tecnico del Sassuolo , Iachini , è pronto a sfidare i bianconeri: "Affrontiamo una squadra molto forte: a dirlo ...

Juventus-Sassuolo - la conferenza stampa di Allegri LIVE : In settimana una bella vittoria in casa dell'Atalanta, per fare un passo importante verso la finale di Coppa Italia. La Juventus ora ritorna a pensare al campionato, con i bianconeri secondi in ...

Sassuolo - Iachini : 'Politano distratto dal mercato - Berardi non ha rifiutato la Juve' : L'allenatore del Sassuolo, Beppe Iachini ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport alla vigilia della trasferta allo Juventus Stadium: 'A Politano il tourbillon di mercato non ha fatto bene , ma se ci è entrato è perché stava facendo bene. E comunque, pur non cercando alibi, ...

Juventus-Sassuolo - probabili formazioni e diretta : ... 30 Baba- car, 90 Ragusa Indisponibili: Letschert, Frattesi Squalificati: Goldaniga Diffidati: Berardi Domani ore 15 Stadio: Allianz Arena di Torino Dove vederla in tv: Sky Calcio 1, Mp Sport 2 ...

Probabili Formazioni Juventus-Sassuolo Serie A 4-2-2018 : Le Probabili Formazioni di Juventus-Sassuolo,23^ giornata di Serie A, 04-02-2018 alle ore 15:00: Allegri recupera Douglas Costa ma non Bernardeschi, mentre Iachini sostituisce Goldaniga squalificato con Lemos. All’Allianz Stadium la Juventus di Massimiliano Allegri ospiterà il Sassuolo di Beppe Iachini nel match valido per la 23esima giornata del campionato di Serie A 2017/2018. Ci aspettiamo una sfida aperta in cui gli ex la faranno ...