IVA ZANICCHI Mina ti voglio immaginare e pensare com' eri 40 50 anni fa

SABATO ITALIANO/Puntata 3 febbraio - speciale Sanremo con Fiordaliso e IVA Zanicchi : Dopo il successo di Storie Italiane, Eleonora Daniele torna in onda anche oggi con il suo SABATO ITALIANO con uno speciale dedicato Festival di Sanremo con Iva Zanicchi e Fiordaliso (Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 16:36:00 GMT)

Sabato Italiano / Anticipazioni e ospiti puntata 3 febbraio : speciale Sanremo con IVA ZANICCHI e Fiordaliso : Dopo il successo di Storie Italiane, Eleonora Daniele torna in onda anche oggi con il suo Sabato Italiano con uno speciale dedicato Festival di Sanremo con Iva Zanicchi e Fiordaliso (Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 12:40:00 GMT)

IVA Zanicchi/ Polemica prima di Sanremo : “Ospite solo se sei di sinistra - io non andrò mai” (Sabato Italiano) : Iva Zanicchi , la piccola Polemica pre- Sanremo ed il sogno di tornare sul palco dell'Ariston il prossimo anno. Oggi ospite della trasmissione Sabato Italiano.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 06:36:00 GMT)

Sanremo 2018/ La polemica di IVA ZANICCHI : "Per andare al Festival come ospite devi essere di sinistra..." : Sanremo 2018 , Claudio Baglioni mette su un Festival totalmente dedicato alla musica italiana: da Laura Pausini ai Negramaro, da Nek, Francesco Renga e Max Pezzali a Biagio Antonacci.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 16:58:00 GMT)

IVA ZANICCHI contro Sanremo - polemica per il mancato invito e la frecciatina a Ornella Vanoni : “Per essere ospiti bisogna essere di sinistra” : Iva Zanicchi contro Sanremo: la neo giurata di Sanremo Young si è fatta scappare qualche critica nei confronti della kermesse pilotata da Claudio Baglioni. Durante il programma radiofonico Un giorno da pecora, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, Iva Zanicchi ha manifestato tutto il suo dissenso verso il Festival di Sanremo. E riguardo ad una sua possibile partecipazione come ospite a Sanremo, afferma: "Per essere ospiti, bisogna ...