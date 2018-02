Isola dei famosi | Mercedesz Heger | ‘Ecco perché mia madre Eva ha attaccato Monte’

tvzap.kataweb

(Di sabato 3 febbraio 2018) “Anni fa mio fratello Riccardino ha fatto uso di sostanze stupefacenti … penso che miavolesse dare un consiglio a Francesco Monte, proprio per non fargli ripetere lo stesso errore”. Chi parla è, la figlia di Eva Henger, dalle pagine del settimanale Spy (il numero in edicola da venerdì 2 febbraio). Riavvolgiamo il nastro: durante la seconda puntata dell’dei2018, la Henger ha accusato Monte di aver fatto uso di droga nei giorni precedenti l’inizio dell’avventura sull’, quando però si trovavano già in Honduras. Accuse forti, che hanno scatenato il web e spinto Canale 5 a diffondere un comunicato ufficiale per far chiarezza sull’accaduto., anche lei ex concorrente del reality “selvaggio” di Canale 5, difende lagiustificandone con queste parole il comportamento: ...