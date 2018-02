ISOLA DEI FAMOSI 2018 La prova ricompensa per un sabato infuocato | le foto

Massimiliano Caroletti /Il marito di Eva Henger : "Nessuna offerta per tacere" (ISOLA DEI famosi 2018) : Eva Henger è stata minacciata di morte sul web in seguito alle accuse mosse contro Francesco Monte all'Isola dei famosi 2018. Massimiliano Caroletti pubblica un messaggio.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 20:40:00 GMT)

Francesco Monte e Nadia Rinaldi espulsi lunedì?/ Caso droga : il parere di Lidia Vella (ISOLA DEI famosi 2018) : Francesco Monte e Nadia Rinaldi espulsi dall'Isola dei famosi 2018? Il Caso droga si allarga e la produzione indaga su chi ha fornito l'erba ai naufraghi in Honduras.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 20:18:00 GMT)

Scandalo l'ISOLA DEI famosi 2018 : due concorrenti espulsi - ecco chi sono Video : Assume dei contorni sempre più eclatanti lo Scandalo droga [Video] all'#isola dei famosi 2018. Lo scorso lunedì sera in diretta tv su Canale 5 venne lanciata la bomba clamorosa da parte di Eva Henger, la quale rivelò che Francesco Monte in Honduras aveva fumato della marjuana. Un'accusa a dir poco shock che ha aizzato un vero e proprio polverone in queste ore in casa Mediaset, dove è partita una vera e propria indagine che ha come obiettivo ...

ISOLA DEI famosi : spunta il fidanzato di Paola Di Benedetto : L'Isola Dei famosi continua a stupire e far parlare di sé. Dopo le accuse dell'ex pornodiva Eva Henger a Francesco Monte - la donna lo ha accusato di aver portato della droga nel programma girato in Honduras - adesso troviamo nel mirino l'ex 'Madre Natura' di Paolo Bonolis. Pare che Paola Di Benedetto, che stava iniziando una storia d'amore con l'ex di Cecilia Rodriguez, aveva una fidanzato da ben quattro anni prima di entrare nel reality più ...

Bossari a Verissimo : “Non mi aspettavo quel gesto di Chiara Nasti all’ISOLA DEI Famosi” : Verissimo: l’opinione di Daniele Bossari sull’addio di Chiara Nasti all’Isola dei Famosi Il ritiro di Chiara Nasti all’Isola dei Famosi ha sorpreso tutti, in primis l’opinionista Daniele Bossari. Che, come la maggior parte del pubblico, non si aspettava un abbandono così precoce, dopo pochi giorni dalla prima puntata. Il vincitore del Grande Fratello Vip ha […] L'articolo Bossari a Verissimo: “Non mi ...