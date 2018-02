IRAMA Amici 17 | ottimo inizio per il cantante | vinta la prima sfida e complimenti dai

Amici 17 : la rivincita di IRAMA : Le sopracciglia sottili, le guance rosse, il ciuffo fonato e un paio di orecchini con una piuma nera penzolante. Si era presentato così Irama , al tempo Filippo Maria Fanti, alla sezione Giovani di Sanremo di due anni fa. Cantava Cosa resterà, un brano intenso e potente che, tuttavia, perse al duello contro l’Odio le favole di Ermal Meta, che conquistò il podio con il 59% delle preferenze. Una sconfitta che, per Irama , si trasformò in un ...

Amici 17/ Grande rivincita di Luca Vismara su Zerbi e prime critiche per IRAMA : Amici 17, anticipazioni. critiche per la commissione a causa dell'ingresso nella scuola di Irama . Intanto Luca Vismara si prende una Grande rivincita su Rudy Zerbi .(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 04:51:00 GMT)

La nuova sfida a squadre ad Amici di Maria De Filippi - dal cambio di regolamento all’ingresso di IRAMA nella scuola : Gli allievi del talent di Mediaset si affrontano in una nuova sfida a squadre ad Amici di Maria De Filippi, nel corso dell'appuntamento pomeridiano di sabato 27 gennaio. La sfida a squadre di sabato 27 gennaio si è articolata come al solito in tre prove ciascuna, ma la squadra perdente avrà un elemento che andrà in sfida immediata. Maria ha precisato che rischia l'eliminazione soltanto chi si esibisce. Non sono previste giustificazioni, ed a ...