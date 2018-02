In otto anni 45 mila lavoratori in meno nella Sanità : Il racconto di un Sistema sanitario depauperato della forza lavoro lo fanno le cifre del Ministero dell'Economia. "Per gli enti del Servizio sanitario nazionale - si legge - la riduzione del ...

Pamela - uccisa e fatta a pezzi a 18 anni - la madre sotto choc : «Siamo distrutti - sono bestie feroci» : La madre e i parenti di Pamela Mastropietro, la ragazza uccisa e fatta trovare ieri in due valigie nel maceratese, sono sotto choc. «Siamo distrutti, spero che si arrivi presto ad assicurare...

Pamela - uccisa e fatta a pezzi a 18 anni - la madre sotto choc : 'Siamo distrutti - sono bestie feroci' : La madre e i parenti di Pamela Mastropietro , la ragazza uccisa e fatta trovare ieri in due valigie nel maceratese, sono sotto choc. 'Siamo distrutti, spero che si arrivi presto ad assicurare alla ...

Sessantotto - un anno indimenticabile. Micromega celebra il 50° anniversario con un numero speciale : Tra il materiale riproposto, la cronaca della famosa battaglia di Valle Giulia apparsa sull' Espresso ; il dibattito tra i leader internazionali del movimento - tra cui spicca il francese Daniel Cohn-...

Sessantotto - un anno indimenticabile. Micromega celebra il 50° anniversario con un numero speciale : Micromega celebra il Sessantotto. Nel cinquantesimo anniversario di quell'anno rivoluzionario, la rivista diretta da Paolo Flores D'Arcais uscirà con un numero speciale – composto da due volumi inseparabili – ricco di testimonianze e di preziosi materiali d'archivio.Micromega ha raccolto i ricordi di illustri personalità, italiane e straniere, su quella indimenticabile stagione. Un'ampia sezione è infatti ...

Omicidi e bombe a mano nella seconda faida di Scampia : otto arresti sei anni dopo : I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero hanno dato esecuzione a un?ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip partenopeo su richiesta della Dda di Napoli a...

Omicidi e bombe a mano nella terza faida di Scampia : otto arresti sei anni dopo : I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero hanno dato esecuzione a un?ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip partenopeo su richiesta della Dda di Napoli a...

Sanremo 2018 - cantanti : quinta volta al Festival in otto anni per Noemi : Noemi E’ ormai una habitué del Festival ma dopo una pausa di un paio d’anni e due singoli lanciati da settembre ad oggi, la curiosità nei confronti di Noemi è tanta. La cantante romana è in gara al Festival di Sanremo 2018 con il brano Non smettere mai di cercarmi. Chi è Noemi Il suo vero nome è Veronica Scopelliti. Nata a Roma nel 1982, è stata lanciata ormai nove anni fa dala seconda edizione di X Factor (all’epoca in onda su ...

Non consegnava la posta da otto anni - sei quintali di lettere in casa : postino denunciato : Le lettere e i plichi erano talmente tanti, che li hanno dovuti pesare per quantificarli. Contarli era pressochè impossibile. Da almeno otto anni non consegnava la posta: accumulata in garage e in casa, in soggiorno...

'Il complotto Toscanini' un giallo di Filippo Iannarone sullo sfondo dell'Italia degli anni '40 : Il legame tra un genio della direzione musicale e un genio della scienza medica sono l'occasione per narrare del coraggio, dell'audacia e dell'Italia della ricostruzione dopo la tragedia della guerra ...

Trento - ragazza di 29 anni scivola in un canalone e muore durante l'escursione : 3 feriti sotto una valanga : Una giovane donna è morta in Trentino precipitando in una canalone, mentre una valanga ha travolto tre scialpinisti, rimasti lievemente feriti. I due incidenti in montagna sono accaduti entrambi ...

Buffon - 40 anni sotto il segno della doppia effe : Gianluigi Buffon detto Gigi compie 40 anni il 28 gennaio e pochi altri calciatori in carriera sono stati celebrati - e anche criticati - più di lui. Non si sa davvero da che parte cominciare nel parlare di un uomo sul quale è stato scritto tutto, o quasi.Preferiamo cominciare, e finire, da quel segno del destino che si porta nel cognome: la doppia effe.La doppia effe di "tuffo", la prima abilità atletica e tecnica richiesta ...

Nata sotto la tribuna dello stadio - dove ha vissuto per 94 anni. Storia di Carla e dei “suoi” campioni : “Voglio morire qui - di lunedì” : Vuole morire qui, nello stadio di calcio di Cremona. Ma non di domenica, quando c’è la partita: di lunedì, “per non disturbare nessuno”. Vuole morire qui, dove lei vive da 94 anni. Figlia dello stiorico magazziniere della Cremonese, “sono Nata sotto la tribuna dello ‘Zini‘ nel 1923”, racconta a ilfattoquotidiano.it Carla Bonazzoli, per tutta la città ‘solo’ la signora Carla. Spiritosa, gli anni portati divinamente, ...

Elisa Girotto/ Un film sulla mamma che prima di morire di tumore ha lasciato 18 anni di regali alla figlia : Elisa Girotto, un film sulla mamma che prima di morire di tumore ha lasciato 18 anni di regali alla figlia. Le ultime notizie sula donna stroncata un mese e mezzo dopo le nozze(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 18:47:00 GMT)