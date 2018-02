Il Rieti sul campo dell' Albalonga per ipotecare la serie C

Rieti inarrestabile fa doppietta - Young in vetta - orgoglio La Sabina. Allievi : risultati e commenti : risultati E MARCATORI, XII GIORNATA Angioina-Cor 2005 0-3 Cantalice-CreCas 1-2: E.Dionisi (Can) Castelnuovese-Sporting 5-1: Lorenzini (S) La Sabina-Az Sport 0-0 Young -Studentesca 4-0: 2 Pellecchia, ...

Rieti : due escursionisti feriti sul Monte Terminillo - recupero in corso : Intervento sul Monte Terminillo per i tecnici del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico del Lazio per recuperare due escursionisti feriti in seguito a caduta in località Valle del Sole. Sul posto, oltre ai tecnici del Cnsas, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e un elicottero del 118 della Regione Lazio. L'articolo Rieti: due escursionisti feriti sul Monte Terminillo, recupero in corso sembra essere il primo su Meteo Web.