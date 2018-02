Il Pianeta Rosso come non lo avete mai visto VIDEO

Il Pianeta Rosso come non lo avete ma visto [VIDEO] : Ecco delle immagini mai viste, uniche nel loro genere: riguardano Marte, il Pianeta Rosso, in un video realizzato dalla NASA. Un punto di vista spettacolare: quello ravvicinato del rover Curiosity, che si muove nel cratere Gale. Il video riproduce le ultime fotografie scattate in alta definizione il 25 ottobre 2017 dalla sonda, accompagnate dal commento di Ashwin Vasavada, scienziato che lavora al progetto presso il Jet Propulsion Laboratory a ...

Com'è grigio il Pianeta Rosso : le nuove immagini del rover Curiosity e il gioco dei colori Video : Com'è grigio il Pianeta Rosso, merito dei bilanciamento dei colori nelle ultime meravigliose immagini inviate dal rover Curiosity che piano piano dal 2012 continua a macinare miglia nelle solitudini ...

Cartoline dal Pianeta Rosso : Curiosity a spasso su Marte getta uno sguardo all’indietro sulla strada percorsa : Paesaggio marziano a perdita d’occhio. E’ l’occhio di Curiosity, che ci rimanda un panorama suggestivo del Pianeta Rosso. Dalla cresta del crinale Vera Rubin, sul fianco del Monte Sharp, il rover marziano, in uno sguardo, abbraccia i 18 chilometri percorsi in questi cinque anni. Le immagini ci rimandano uno scenario montuoso aspro che si estende fino a circa 85 chilometri più in là. Dal 2012 – spiega Global Science – Curiosity ...

Dal mito alle immagini inviate dalle sonde : a Milano la mostra “Marte. Incontri ravvicinati con il Pianeta Rosso” : Apre a Milano dal 9 febbraio la mostra “Marte. Incontri ravvicinati con il Pianeta Rosso”, promossa da Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Ministero dei beni e delle attività Culturali e del Turismo (MIBACT) e Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci in collaborazione con Agenzia Spaziale Europea, INAF, Leonardo, Thales Alenia Space Italia e National Geographic. La mostra, curata da Viviana Panaccia, vuole raccontare al grande ...

Acqua su Marte - il Pianeta Rosso non è così secco come sembra : Secondo due nuovi studi pubblicati su Nature, l'Acqua su Marte sarebbe intrappolata nelle rocce basaltiche del pianeta rosso