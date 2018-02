Il Miracolo di San Biagio | ecco perché a Milano si mangia il panettone

: Ceccano, 6 anni fa il miracolo di San Biagio al palazzetto dello sport che non c’è più - PietroAlviti : Ceccano, 6 anni fa il miracolo di San Biagio al palazzetto dello sport che non c’è più - PietroAlviti : Ceccano, 6 anni fa il miracolo di San Biagio al palazzetto dello sport che non c’è più - tony_coletta : Biagio Di Mauro, lo sapevi? Auguri per domani - mocosarmyy : RT @nopehopes: Oggi siamo passate da sveglia all'alba, momento perculo, momento tenerezza, momento confusione, momento chi siamo dove andia… -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 3 febbraio 2018) Il nome di Sanè legato all’usanza milanese dire il. E’ tradizione che il 3 febbraio, giorno della festa, si mangi ilavanzato dalle feste natalizie. Ma da dove deriva quest’usanza? Secondo molti da una leggenda popolare che narra di una donna la quale, poco prima di Natale, si recò da un certo frate Desiderio per far benedire ilda lei preparato per la famiglia. Il frate rispose di lasciargli il dolce per qualche giorno per poi pasare a ritirarlo (si sarebbe occupato di benedirlo non appena avesse avuto un attimo libero). Trascorso il Natale, il frate rivide ilnella canonica. Si era dimenticato di benedirlo ed, essendo il dolce ormai s, Desiderio pensò che anche la donna se ne fosse dimenticata. Per non rischiare di doverlo buttare, iniziò a spiluccarlo e, pezzo dopo pezzo, fece rimanere solo l’involucro. Il 3 febbraio, giorno ...