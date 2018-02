I tifosi del Nacional irridono la Chapecoense Chiesta l' esclusione dalla Libertadores

Spalletti : «Il mercato? Create false aspettative che hanno deluso i tifosi» [VIDEO] : Luciano Spalletti considera il ''vero smacco" del mercato di gennaio dell'Inter non essere riuscito a proteggere i tifosi da false speranze e da false aspettative. L'articolo Spalletti: «Il mercato? Create false aspettative che hanno deluso i tifosi» [VIDEO] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

tifosi del Nacional vergognosi - imitano un aereo che cade : Chapecoense furiosa - ecco la richiesta : La stupidità di alcuni pseudo Tifosi potrebbe costare molto cara al Nacional Montevideo. Alcuni sostenitori della squadra uruguaiana, durante la partita contro la Chapecoense, hanno imitato con gesti e versi la caduta di un aereo per ricordare agli avversari la tragedia del 26 novembre 2016 quando in un incidente aereo morirono 71 persone: fra loro quasi tutti i giocatori della squadra (solo tre i superstiti), l’intero staff tecnico e la ...

Chapecoense - tifosi avversari irridono la tragedia : chiesta la squalifica del Nacional : BRASILE - La follia di alcuni suoi tifosi rischia di costare molto cara al Nacional Montevideo . La Chapecoense ha infatti chiesto ufficialmente alla Conmebol, con una lettera, di escludere la squadra ...

Spalletti : tifosi delusi da false aspettative : Spalletti: tifosi delusi da false aspettative L’ultima vittoria risale al 5 dicembre, Inter-Chievo 5-0. Poi due mesi di pareggi e sconfitte, ma soprattutto un calciomercato che ha regalato solo gli arrivi di Lisandro Lopez e Rafinha. Le aspettative di Luciano Spalletti erano altre e diverse, come lo erano già la scorsa estate. Alle porte la […] L'articolo Spalletti: tifosi delusi da false aspettative sembra essere il primo su NewsGo.

Aubameyang saluta i tifosi del Borussia 'Scusate - ma sono un po matto...' : LONDRA - Sceglie l'ironia Pierre-Emerick Aubameyang per congedarsi dai tifosi del Borussia Dortmund dopo l'ufficialità della sua cessione all'Arsenal, uno dei colpi ad effetto della finestra di ...

Aubameyang saluta i tifosi del Borussia Dortmund : "Scusate - sono pazzo" : Quando si litiga è spesso così. Si fanno e si dicono cose delle quali poi ci si pente. E nei periodi di calciomercato che ci siano scontri fra club e tesserati è piuttosto frequente. Il giocatore si ...

Acquisti deludenti - esplode la rabbia dei tifosi dell'Inter contro la proprietà cinese : Il malumore tra i tifosi interisti è palpabile. Molti speravano in un colpo last minute, che però non è arrivato. Tantissimi i nomi circolati, alcuni davvero graditi da Spalletti, altri buttati lì per confondere. Intenso, su questo non ci sono dubbi, il lavoro degli uomini di mercato, con Ausilio e Sabatini impegnati su più fronti. Però alla fine alla voce arrivi l'Inter ha segnato solo due nomi: Rafinha e Lisandro Lopez. Un centrocampista ...

Baldissoni ha fatto un punto sul futuro del club : il messaggio per i tifosi della Roma : Il mercato della Roma è stato a dir poco deludente. L’unico acquisto porta il nome di Jonathan Silva, sbarcato nella Capitale per 5 milioni di euro dallo Sporting Lisbona per fare la riserva di Kolarov. Sul fronte uscite invece ha salutato Emerson Palmieri, che nella passata stagione è stato uno dei migliori e stava per salutare anche Edin Dzeko. I tifosi giallorossi sono furiosi con la proprietà ma a rassicurare la piazza ci ha pensato ...

Inter - c'è la cessione del talento che fa infuriare i tifosi Video : Dovevano essere i giorni dell'#Inter, i giorni che avrebbero visto il club nerazzurro mettere a segno il colpo dell'anno con l'approdo a Milano del fantasista argentino del Paris Saint Germain, Javier Pastore. Nulla di tutto ciò visto che l'approdo del Flaco sembra essere tramontato definitivamente a causa del veto posto da Suning, che ha ritenuto eccessivo il prestito oneroso da sette milioni di euro con diritto di riscatto fissato a ventitre ...

Puggioni pronto per il Benevento : il commovente saluto ai tifosi della Sampdoria : L’avventura di Christian Puggioni alla Sampdoria può considerarsi conclusa. Il portiere infatti sarà un nuovo giocatore del Benevento con Belec che diventerà il secondo di Viviano nel club blucerchiato. Prima di cominciare la nuova esperienza in Campania, però, Puggioni ha voluto salutare la tifoseria della Samp con un video commovente sul proprio profilo Instagram: “Pensavo non potesse mai arrivare questo momento. Ci sono state tre ...

Corda litiga in tribuna con i tifosi del Pavia : Ma sono pronto a tutto purché il Como vinca, se questo serve alla squadra sono pronto a prendermi tutti gli insulti del mondo . © RIPRODUZIONE RISERVATA

Mazze e bastoni alla partita - daspo per 17 tifosi della Fermana : FERMO Diciassette tifosi della Fermana sono stati trovati in possesso di Mazze da baseball e bastoni al termine della partita della squadra marchigiana contro il Mestre, giocata in casa di quest'...

«tifosi del Bologna multati a Napoli per lo striscione per mio figlio» : È successo di nuovo: tifosi multati per aver portato in uno stadio, in questo caso il San Paolo di Napoli, uno striscione con il volto di Federico Aldrovandi, il giovane ucciso nel 2005 in un...

I tifosi del Napoli espongono uno striscione contro la Juventus : clamoroso sfottò [FOTO] : Nella serata di ieri lo Juventus Official Fan Club di Cercola ha organizzato un raduno dove hanno preso parte anche Luciano Moggi e David Trezeguet. Un’occasione che i tifosi del Napoli non si sono fatti sfuggire per vendicare la sconfitta rimediata due mesi fa in campionato con la rete dell’ex Higuain. Un gruppo di amici residenti nel vicino comune di Santa Maria la Carità, rione Putkin ha esposto uno striscione fuori dal lussuoso ...