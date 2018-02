Hockey su pista | 19^ giornata Serie A1 2018 | Forte dei Marmi ko a Sarzana! Il Lodi vince

Hockey pista - l’Italia rinuncia a ospitare gli Europei 2018! L’evento vola in Spagna? : L’Italia non ospiterà gli Europei 2018 di Hockey pista che si dovrebbero disputare a metà luglio. La nostra Federazione ha formalizzato la rinuncia a causa dei mancati standard adeguati del palazzetto di Forte dei Marmi (si parla di capienza e riprese televisive). La città toscana aveva sostituito al volo la vicina Viareggio che si era chiamata fuori causa qualche mese fa ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La rassegna ...

Hockey su pista - i migliori italiani della 18^ giornata di Serie A1 : De Oro bomber implacabile - Banini tuttofare del Follonica : Il Forte dei Marmi continua a volare sulla scia delle goleade del suo bomber oriundo, ma sono tanti i talenti azzurri che si sono messi in mostra in occasione della 18^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. Anche il Follonica e il Breganze si appoggiano sulle giocate dei loro fuoriclasse italiani per dare impulso all’ascesa nei piani alti della classifica, mentre il Monza fa capolino in zona playoff grazie alla ...

Hockey su pista - 18^ giornata Serie A1 2018 : il Forte dei Marmi vince e allunga! Il Lodi frena col Bassano - scatto playoff per il Monza : L’allungo del Forte dei Marmi in testa alla classifica caratterizza la 18^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. I toscani soffrono nel primo tempo contro il fanalino di coda Giovinazzo, poi si sbloccano e dilagano fino all’11-4, contraddistinto dal poker del solito De Oro e dalla tripletta di Torner. Non bastano ai pugliesi le doppiette di Depalma e Turturro per limitare la corazzata che da qualche mese ...

Hockey su pista - 18^ giornata Serie A1 2018 : testacoda tra Forte dei Marmi e Giovinazzo - insidia Bassano per il Lodi : Un testacoda sarà il match clou della 18^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. La capolista Forte dei Marmi sfiderà tra le mura amiche il Giovinazzo, ultimo in classifica e ormai quasi spacciato, in un match sulla carta senza storia. Ma la storia insegna che le insidie sono sempre dietro l’angolo e per i toscani sarebbe un peccato mortale sottovalutare una sfida in apparenza molto abbordabile. Ben più complessa ...

Hockey su pista - i migliori italiani della 17^ giornata di Serie A1 : Ambrosio esagera contro il Giovinazzo - Verona e De Oro bomber da primato : bomber di razza alla ribalta in occasione della 17^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. Gli attaccanti della Nazionale italiana fanno faville e si rivelano decisivi per le sorti della proprie rispettive squadre, in particolare nella contesa per le prime posizioni e per la zona playoff. Di seguito, i migliori italiani del 17° turno di Serie A1: Alessandro Verona: prende per mano il Lodi nel momento più critico della ...