Francia | nuovo innalzamento del livello della Senna a Parigi | tornerà a scendere lunedì

Il Sei Nazioni inizia oggi al nuovo Villaggio al Tre Fontane : maxischermi e tanta birra per Galles-Scozia e Francia-Irlanda : 'Vogliamo lanciare un messaggio agli inglesi, padri di questo sport - spiega il responsabile Grandi Eventi della Federugby Pier Luigi Bernabò - Mostrare loro la forza di questo sport non soltanto per ...

Da Lilian a Marcus - la Francia sogna col nuovo Thuram : Ieri la prima firma in uno dei palcoscenici più importanti al mondo: il Parco dei Principi. L'obiettivo è ripetere la carriera di Lilian, ma Marcus non sembra avere timori: "Il mio cognome mi spinge ...

Fiorentina - ecco il nuovo nome per la fascia : gioca in Francia : Quest'anno compie 23 anni, gioca nel Guingamp come terzino sinistro ed è nel mirino della Fiorentina : come riportato dall'edizione odierna Il Corriere dello Sport , i viola avrebbero messo nel mirino Pedro Rebocho , medaglia d'argento all'Europeo Under-19 del 2014 con il Portogallo.

Toyota - Un nuovo modello sarà costruito in Francia : La Toyota ha pianificato investimenti per un totale di 400 milioni di euro per ampliare le linee produttive della propria fabbrica di Valenciennes. Il costruttore giapponese intende aggiornare il proprio stabilimento francese per consentire la produzione di un nuovo modello, ancora non ufficializzato, che si andrà ad affiancare alla Toyota Yaris, i cui esemplari destinati al mercato europeo sono assemblati proprio all'interno dell'impianto ...

"Era viziata e di destra e perse tutti gli amici per frequentare Macron" : 5 rivelazioni dal nuovo libro sulla first lady di Francia Brigitte : "viziata", "di destra" e, soprattutto, "perse tutti gli amici per frequentare il suo Emmanuel". Brigitte Macron, 64 anni, ne ha 24 in più di suo marito - presidente della repubblica francese dallo scorso maggio - e deve fronteggiare in questi giorni l'uscita di "Brigitte Macron, l'affranchie" (ed. l'Archipel), biografia non autorizzata sulla sua vita prima dell'Eliseo scritta dalla giornalista Maëlle Brun. Il libro in Francia ...