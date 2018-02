FRANCESCO MONTE E NADIA RINALDI ESPULSI LUNEDÌ? Caso droga | parla il marito di Eva

'Droga all'Isola - Eva Henger scagiona FRANCESCO Monte' La rivelazione su Dagospia : Isola dei Famosi, è caos. A poche ore dal rumor secondo il quale Francesco Monte, Nadia Rinaldi e due persone della produzione sarebbero a rischio espulsione per il 'caso-cannabis', sarebbe arrivato ...

Isola - rabbia dei naufraghi derubati : FRANCESCO MONTE scopre il finto fantasma : All' Isola dei Famosi il 'fantasma' è stato scoperto. Il nuovo concorrente, Simone Barbato , era stato chiamato dalla produzione per andare a 'infastidire' i naufraghi dell'Isola del Pejor derubandoli ...

Isola dei Famosi - FRANCESCO MONTE NON sarà squalificato : news sulla decisione Mediaset : Nessuna squalifica per Francesco Monte all’Isola dei Famosi: news sulla decisione Mediaset Dopo una settimana di riunioni e incontri, pare che Mediaset sia arrivata alla decisione finale. Cosa succederà sull’Isola dei Famosi dopo le pesanti accuse di Eva Henger? Francesco Monte sarà squalificato? Nella giornata di ieri si è addirittura parlato del coinvolgimento di Nadia […] L'articolo Isola dei Famosi, Francesco Monte NON sarà ...

“Canne all’Isola dei Famosi? Sì - o forse no”. Clamoroso - ennesimo colpo di scena sulla vicenda che vede coinvolto FRANCESCO Monte. Quel dietrofront che cambia completamente la carte in tavola. Ve lo sareste aspettato? Noi decisamente no : Non si parla ormai d’altro all’Isola dei Famosi, reality show che dovrebbe iniziare a entrare finalmente nel vivo, con il solito format fatto di eliminazione, nomination, alleanze e tradimenti a sorpresa e che si è invece focalizzato esclusivamente sullo scandalo che ha visto come protagonista uno dei naufraghi più attesi, Francesco Monte. Fresco di separazione da Cecilia Rodriguez, ora legata a Ignazio Moser, il concorrente è ...

Isola dei famosi 2018 : squalificati FRANCESCO MONTE e Nadia Rinaldi? Video : Isola dei famosi 2018, Francesco Monte e Rosa Perrotta scoprono il naufrago fantasma Simone Barbato. #Isola dei famosi 2018: notte difficile per i concorrenti 'naufragati' nell'Isola del Pejor. Durante una perlustrazione della foresta, Francesco Monte e Rosa Perrotta hanno fatto una scoperta davvero incredibile: hanno trovato la 'tenda' del naufrago fantasma Simone Barbato, entrato nel cast de L’#Isola dei famosi 2018 durante la seconda puntata. ...

Isola 2018 - squalificati FRANCESCO MONTE e Nadia Rinaldi? Momento difficile per il reality : All'Isola 2018 gli squalificati potrebbero essere quattro: due concorrenti più due componenti dello staff sarebbero a rischio, stando alle voci che si sono diffuse nelle ultime ore. L'accusa in ballo e che gli autori hanno voluto verificare, naturalmente, è quella fatta da Eva Henger a Francesco Monte, ma era chiaro già nella puntata di lunedì scorso che ci fossero più persone coinvolte. Quello che in pochi sospettavano e che molti ignoravano, ...

Naike Rivelli a FRANCESCO MONTE : 'Se esci dall'Isola - andiamo in Olanda - fumiano una canna e ti m***o' : Naike Rivelli e il 'caso Francesco Monte' all'Isola dei Famosi. Dopo la rivelazione choc di Eva Henger sulla presunta presenza di marijuana nella casetta dove sono stati 'reclusi' i naufraghi prima di ...

Naike Rivelli a FRANCESCO MONTE : "Se esci dall'Isola - andiamo in Olanda - fumiano una canna e ti m***o" : Naike Rivelli e il "caso Francesco Monte" all'Isola dei Famosi. Dopo la rivelazione choc di Eva Henger sulla presunta presenza di marijuana nella casetta dove sono stati...

“Non rischia solo FRANCESCO Monte”. Nuovo colpo di scena all’Isola dei Famosi : dopo la denuncia di Eva Henger - il “canna-gate” continua ad allargarsi. E non c’è soltanto l’ex di Cecilia Rodriguez - ora - a rischiare una clamorosa espulsione. Gli altri naufraghi “incriminati” : Un caso che ha catalizzato l’attenzione del pubblico e che sta continuando a far discutere parecchio gli appassionati dell’Isola dei Famosi, in fibrillazione per le possibili evoluzioni del cosiddetto “canna-gate”. Da quando Eva Henger, ha accusato in diretta Francesco Monte di aver fatto uso di droga quando tutti erano ancora in villa, nel gruppo dei naufraghi si è scatenato un vero e proprio putiferio, con il ...

