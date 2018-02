Francesco Comi | ' Non prevalgano l' odio e la violenza politica In gioco c' è la nostra

I volontari del Comitato di Vasto all'incontro della Croce Rossa con Papa Francesco : Il presidente Francesco Rocca, ha rivolto i suoi saluti al Pontefice in apertura di incontro: "L'estensione della sofferenza umana nel mondo di oggi non ha precedenti. Ma troviamo sempre ispirazione ...

Isola dei Famosi 2018 - giorno 2. Eva Henger contro Francesco Monte : «Cornuto? Se l’è meritato. Comincio a capire perché Cecilia ha scelto un altro» : Eva Henger All’Isola dei Famosi 2018 non si perde tempo, sia sull’Isola del Mejor che sull’Isola del Peor. Tra pescate più o meno fortunate, c’è chi non risparmia velenose accuse. Eva Henger e Chiara Nasti hanno da ridire sul comportamento di Francesco Monte; in particolare, l’ex star a luci rosse dice di stare dalla parte di Cecilia Rodriguez che l’ha lasciato. Isola dei Famosi 2018, giorno 2 | Isola del ...

E’ morto Novello Novelli - addio al comico spalla di Francesco Nuti : Si è spento il 10 gennaio, all’età di 87 anni, Novelloantonio Novelli. Era nato a Poggibonsi (Siena) il 2 marzo 1930, e si era avvicinato al mondo dello spettacolo prima come impresario e poi come attore, nel 1981, con Alessandro BenveNuti in Ad Ovest di Paperino. “Ciao Novello”, scrive Leonardo Pieraccioni nel suo profilo ufficiale Facebook postando una foto di Novelli che ha lavorato con lui in molti film. La sua era ...

Papa Francesco : "Dobbiamo ricominciare da ciò che conta - la pace" : Nel primo Angelus del 2018, nuovo appello a favore dei migranti: "Non spegnere la speranza nel loro cuore"

Francesco PAOLANTONI/ Chi è? Una carriera all’insegna della comicità (L’anno che verrà) : Il comico italiano FRANCESCO PAOLANTONI tra gli ospiti de L’anno che verrà. Dai personaggi degli esordi alla grande passione per gli attori hollywoodiani.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 14:00:00 GMT)