Foto Boldrini sgozzata pubblicata su Facebook

Boldrini solidale con Salvini per il Fotomontaggio de Il Tempo : 'È ancora giornalismo?' : 'Sono fermamente convinta che l'odio non debba mai entrare nella contesa politica. I messaggi minacciosi li condanno sempre, anche quando coinvolgono coloro che mi sono politicamente lontanissimi, come Matteo Salvin i, e che non disdegnano spesso di ricorrere a un ...