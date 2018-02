Forti nevicate in Friuli Venezia Giulia | 3 valanghe | feriti 2 sciatori

Forti nevicate in Emilia dall'Appennino alle pianure : oltre 70 cm di neve a Monghidoro [VIDEO] : Continua a nevicare intensamente in Emilia. Colpito l'Appennino, oltre 60-70 cm di neve fresca. Video da Monghidoro. Giornata pienamente invernale quest'oggi in Emilia Romagna, colpita da una...

Nevicate Fortissime sulle Alpi - Friuli : rifugio Celso Gilberti sepolto da 4 metri di neve - FOTO : Ingenti Nevicate sulle Alpi nord-orientali. Fino a 4 metri di neve oltre i 1800 metri! sepolto il rifugio Celso Gilberti. Continua a nevicare in maniera copiosa sulle Alpi nord-orientali, in...

Forti nevicate sulle Alpi : valanga a Tarvisio sul sentiero per il Monte Lussari : nevicate incessanti sulle Alpi nord-orientali. Improvvisa valanga nella zona di Tarvisio. Continua a nevicare in maniera copiosa sulle Alpi nord-orientali, in particolare sul Friuli Venezia Giulia...

Maltempo - Forti nevicate in Friuli Venezia Giulia : annullata notturna della pista Di Prampero di Tarvisio : Intense nevicate stanno interessando i monti del Friuli Venezia Giulia: si registrano alcuni disagi tra cui la chiusura di alcuni impianti durante l’arco della giornata, secondo quanto riferisce l’agenzia Promoturismo FVG, la quale informa che l’apertura in notturna della pista Di Prampero di Tarvisio (Udine), che era in programma oggi, è stata annullata per avverse condizioni meteo e ragioni di sicurezza, e sarà aperta ...

Torna la neve in Appennino : Forti nevicate sul Cimone tra Emilia e Toscana! : Torna la neve sull'Appennino! Imbiancato rapidamente il Cimone sino a 1300 metri. nevicate anche nei prossimi giorni. L'Appennino Torna a tingersi di bianco dopo la forte siccità delle ultime...

Maltempo : vasta saccatura artica in entrata sull'Italia. Venti in rinforzo - Forti nevicate su Alpi e Appennino! : vasta perturbazione inaugura febbraio. Maltempo in rapido aumento e Venti in rinforzo, iniziano le forti nevicate sui rilievi! Maltempo/ Come ampiamente previsto febbraio è partito con un piglio...

Maltempo Giappone : Forti nevicate a Tokyo - 67 feriti e trasporti in tilt : Pesanti nevicate hanno investito la capitale del Giappone, Tokyo, paralizzando il traffico aereo e parte di quelle ferroviario. Decine i feriti con “almeno 67 persone rimaste coinvolte in incidenti legati alla neve e il numero e’ destinato a crescere ulteriormente con telefonate alle ambulanze che continuano”, ha riferito un portavoce dei vigili del fuoco. Oltre 330 voli nazionali in arrivo o in partenza sono stati cancellati a ...

Maltempo Usa : Forti nevicate e bufere di neve nel Midwest e New England : Una forte tempesta di neve e’ attesa oggi negli Stati del Midwest Usa. Lo riferiscono media statunitensi, precisando che allerte meteo in vista di bufere di neve sono gia’ state diramate dal Colorado orientale al Minnesota meridionale. Per il Servizio meteorologico nazionale statunitense una bufera di neve comporta venti ad oltre 50 chilometri orari e copiose nevicate che riducono la visibilita’ anche per piu’ di tre ...

Meteo : rapida perturbazione artica al centro-sud oggi - Forti nevicate sulle Alpi [PREVISIONI] : rapida irruzione artica al centro-sud oggi. Piogge e venti sostenuti fino a stasera. Meglio al nord, tranne le Alpi dove nevicherà incessantemente. Meteo/ Una nuova rapidissima perturbazione di...

Maltempo - Protezione civile : in arrivo Forti venti sulla penisola. Nevicate e colata artica : In arrivo forti venti sulla penisola : il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteo, segnalando, in particolare, allerta arancione per rischio ...

A Zermatt sono arrivati i primi treni per trasportare i 13mila turisti rimasti bloccati a causa delle Forti nevicate : Da mercoledì sera, i primi treni hanno iniziato a trasportare i turisti rimasti bloccati per quasi due giorni a Zermatt, nota località sciistica in Svizzera, a causa delle intense nevicate. Il servizio ferroviario è ripreso dopo che sono stati liberati The post A Zermatt sono arrivati i primi treni per trasportare i 13mila turisti rimasti bloccati a causa delle forti nevicate appeared first on Il Post.

Circa 13mila persone sono rimaste bloccate a Zermatt - località sciistica in Svizzera - a causa delle Forti nevicate : Oggi migliaia di turisti, sembra Circa 13mila, sono rimasti bloccati a Zermatt, una nota località sciistica in Svizzera, a causa delle forti nevicate. Gli impianti sono stati chiusi per il rischio valanghe e le autorità svizzere hanno organizzato un trasporto The post Circa 13mila persone sono rimaste bloccate a Zermatt, località sciistica in Svizzera, a causa delle forti nevicate appeared first on Il Post.

Freddo e maltempo in Spagna : Forti nevicate e disagi vicino Madrid : Freddo e maltempo sulla Spagna, nevica sino in collina nei settori centrali. Neve e disagi in autostrada verso Madrid. La vasta saccatura nord atlantica giunta nel Mediterraneo centro-occidentale...

Forti nevicate in Valle d’Aosta : 50 persone isolate a Rhemes-Notre-Dame : Forti nevicate stanno investendo la Valle d’Aosta, in particolare il settore sudorientale al confine con il Piemonte: circa 50 persone sono isolate a Rhemes-Notre-Dame dopo che la strada regionale è stata chiusa a seguito di una slavina caduta sulla carreggiata, all’altezza della frazione Artalle. In tutta la regione il pericolo valanghe è “4-forte “(su una scala di 5). Sono previste precipitazioni moderate e diffuse fino ...