Fondo | Dobbiaco-Cortina | vince Gjerdalen

Sci di Fondo - Coppa del Mondo 2017-2018 : da Dobbiaco ancora una volta poche gioie per i colori azzurri - ma qualche sprazzo si è intravisto : Il fine settimana di gara di Dobbiaco valevole per la Coppa del Mondo di Sci di Fondo ha messo in mostra, come spesso capita, una grande Norvegia. A parte il successo della svedese (e leader della classifica generale) Charlotte Kalla nella 10km a tecnica libera di sabato (clicca qui per la cronaca), infatti, Johannes Klaebo (clicca qui per la cronaca della 15km TL), Marit Bjoergen (clicca qui per la cronaca della 10km TL) e Simen Krueger (clicca ...

Sci di Fondo - Coppa del Mondo Dobbiaco 2017 : nella 15 km tc pursuit maschile vittoria di forza di Johannes Klaebo su Sergey Ustiugov : A Dobbiaco si è disputata la 15 km tc pursuit maschile valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: vince il norvegese Johannes Klaebo, che rafforza così il primato in classifica generale, davanti al russo Sergey Ustiugov. Completa il podio il kazako Alexey Poltoranin. Due gli italiani a punti, 20° Giandomenico Salvadori, 27° Francesco De Fabiani. Dopo i primi 2.1 km sembrano poter andare in fuga quattro atleti: il norvegese Simen Krueger, il ...

Sci di Fondo - Coppa del Mondo Dobbiaco 2017 : nella 10 km tc pursuit femminile festa norvegese - si impone Marit Bjoergen. Sesta Charlotte Kalla : A Dobbiaco stamane si è disputata la 10 km tc pursuit femminile valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: trionfo norvegese, con cinque atlete nelle prime cinque posizioni. Vince Marit Bjoergen in volata, davanti ad Ingvild Oestberg ed Heidi Weng. Quarta, staccata dalle prime tre, Astrid Jacobsen, poi Ragnhild Haga. Soltanto Sesta la leader della classifica generale, la svedese Charlotte Kalla, crollata nella seconda parte di gara. Proprio ...

LIVE Sci di Fondo - Coppa del Mondo Dobbiaco 2017 in DIRETTA : tocca agli inseguimenti - tutti a caccia di Kalla e Krueger. De Fabiani punta in alto : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa domenica di gare della Coppa del Mondo di Sci di Fondo 2017/18 di Dobbiaco. Oggi è la volta delle prove ad inseguimento, la 10km femminile con Charlotte Kalla come atleta da battere dopo la vittoria di ieri (clicca qui per la cronaca), e la 15km maschile con Simen Kruger che cercherà la vittoria, sfruttando il decimo posto di Johannes Klaebo (clicca qui per la cronaca). Si annuncia grande ...

Sci di Fondo - Coppa del Mondo Dobbiaco 2017 : nella 15 km tl si impone il norvegese Krueger - solo decimo Klaebo. 15° De Fabiani : A Dobbiaco la 15 km tl maschile di sci di Fondo premia il norvegese Simen Krueger, che si impone in 29.58.8, unico capace di scender al di sotto della mezz’ora e precede sul traguardo il francese Maurice Manificat, secondo a 10.6 ed il britannico Andrew Musgrave, sorpresa di giornata, terzo a 11.5. solo decimo il leader di Coppa del Mondo, il norvegese Johannes Klaebo, 15° Francesco De Fabiani, 27° Giandomenico Salvadori. Dopo 5 km proprio ...

LIVE Sci di Fondo - Coppa del Mondo Dobbiaco 2017 in DIRETTA : tocca agli uomini. Nella 15 km tl sfida tra Manificat e Klaebo : La Coppa del Mondo di sci di fondo fa tappa a Dobbiaco: il fine settimana inizia con due gare a tecnica libera. Si parte alle 11.00 con la 10 km femminile a partenze intervallate di 30″, così come per gli uomini, impegnati Nella 15 km a partire dalle 13.30. Tra le donne partiranno con il 7 Sara Pellegrini, con l’8 Anna Comarella, con il 9 Elisa Brocard, con il 14 Giulia Stuerz, con 19 Ilaria Debertolis, con il 21 Caterina Ganz, con ...

LIVE Sci di Fondo - Coppa del Mondo Dobbiaco 2017 in DIRETTA : iniziano le donne. Nella 10 km tl Kalla batte Haga e Weng : La Coppa del Mondo di sci di fondo fa tappa a Dobbiaco: il fine settimana inizia con due gare a tecnica libera. Si parte alle 11.00 con la 10 km femminile a partenze intervallate di 30″, così come per gli uomini, impegnati Nella 15 km a partire dalle 13.30. Tra le donne partiranno con il 7 Sara Pellegrini, con l’8 Anna Comarella, con il 9 Elisa Brocard, con il 14 Giulia Stuerz, con 19 Ilaria Debertolis, con il 21 Caterina Ganz, con ...

Sci di Fondo - Coppa del Mondo Dobbiaco 2017 : Charlotte Kalla fa sua anche la 10km tl e mette in riga cinque norvegesi - indietro le azzurre : Charlotte Kalla non finisce di stupire. La svedese, già leader della classifica generale, vince anche la 10km a tecnica libera di Dobbiaco, valevole per la Coppa del Mondo di Sci di Fondo 2017-2018 e schianta la pattuglia norvegese che ha lottato fino all’ultimo per la vittoria e ha monopolizzato le posizioni tra il secondo ed il sesto posto. Kalla, dunque, si aggiudica la prova di Dobbiaco con il tempo di 22:40,1 grazie ad una rimonta ...