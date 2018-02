Firenze | Renzi | “La grande coalizione c’è già | è quella tra M5S e Lega”

M5s - gaffe sui candidati : Veri già eletto col Pd e a Firenze contro Renzi un ex 'renziano doc' : Nel collegio di Crotone il M5S arruola l'archeologa Margherita Corrado mentre nel collegio Torino 3-Senato corre Paolo Biancone , docente di economia aziendale. In Veneto, infine, ecco Marco Nardin , ...

L'anti-Renzi del M5s a Firenze è un ex Pd : Nicola Cecchi - avvocato - iscritto fino al 2016 - attivo nella campagna per il sì al referendum : Nicola Cecchi, il candidato del M5s nell'uninominale di Firenze 1 per il Senato, cioè colui che dovrà sfidare Matteo Renzi nella sfida diretta di collegio, è un ex iscritto al Pd. Cinquantacinque anni, avvocato, vice presidente vicario dell'assemblea 'Toscani nel Mondo', Cecchi ha avuto la tessera Pd 2016 nel circolo 'Oltrarno' di Firenze. E ha fatto campagna per il sì al referendum costituzionale, come si può ...

Etruria - la leader dei truffati sfiderà Renzi nella sua Firenze : "Sarà una coincidenza...". Ovviamente Giorgia Meloni lo dice con ironia. Ma è della candidatura, tra le fila di Fratelli d'Italia, di Letizia Giorgianni. La "coincidenza" è il collegio in cui leader dei risparmiatori truffati da Banca Etruria, attiva con il comitato "Vittime del Salva-banche" che da mesi protestano per il crac dell'istituto aretino, è stata candidata: Firenze 1 per ...