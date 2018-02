Final Fantasy XV Windows Edition ora preordinabile dal Microsoft Store

Final Fantasy XV : la versione lanciata per PC è una generazione avanti rispetto alla controparte console : Final Fantasy XV per PC è stato costruito da zero, non si tratta perciò di un semplice porting.Queste sono le parole che comunica Hajime Tabata alla community, riporta DSOgaming. Il director della serie ha rivelato che la versione PC del gioco è stata fatta a partire da zero, pensata per PC e per questo sarebbe una generazione avanti rispetto alla versione per console casalinghe, rilasciata nel 2016.Si tratterebbe dunque di una lavoro ...

Final Fantasy XV Windows Edition si mostra in un video gameplay : Square Enix continua a supportare il suo Final Fantasy XV, l'apprezzato titolo che diventerà ancora più grande a partire dal 6 marzo, ovvero da quando saranno lanciati Final Fantasy XV Royal Edition per PlayStation 4 e Xbox One e Final Fantasy XV Windows Edition per PC.Il gioco, quindi, arriva Finalmente anche su PC e, in vista del suo rilascio, Square Enix ha messo a disposizione dei fan i tool benchmark, in questo modo i giocatori potranno ...

Final Fantasy VII Remake torna a mostrare immagini - stavolta in alta definizione : Non molto tempo fa vi abbiamo riportato una galleria di immagini per Final Fantasy VII Remake, diffuse nel corso di un evento celebrativo: si trattava, infatti, di alcuni stralci estrapolati da dei concept artwork, esibiti durante la Final Fantasy 30th Anniversary Exhibition - Farewell Story Exhibition -, tenutasi a Toky nelle scorse settimane. In questa occasione, infatti, abbiamo potuto ammirare dei curiosi concept legati propri oa Final ...

Final Fantasy XIV : potremo ora combattere Kefka : Final Fantasy XIV si aggiorna con una nuova patch introducendo un sacco di nuovi contenuti al gioco, incluso l'amatissimo clown demoniaco Kefka, riporta Kotaku.Naturalmente i giocatori si sono già cimentati nella battaglia contro questo nuovo boss, nonché cattivo principale di Final Fantasy VI. Possiamo infatti vedere la battaglia in questione nel video riportato di qui seguito:Le altre note sulla patch relative a nuovi dungeon, quest e molto ...

DISSIDIA Final Fantasy NT disponibile da oggi : Square Enix Ltd è lieta di annunciare, che DISSIDIA FINAL FANTASY NT è ufficialmente disponibile da oggi su Playstation 4. DISSIDIA FINAL FANTASY NT disponibile da oggi Sviluppato in collaborazione con il celebre studio Team NINJA di KOEI TECMO GAMES, DISSIDIA FINAL FANTASY NT è un picchiaduro a squadre unico in cui i giocatori devono collaborare per sconfiggere i loro rivali e dominare il campo di ...

Trailer di lancio Dissidia Final Fantasy NT - in uscita oggi 30 gennaio per PS4 : Dopo una lunga attesa, Finalmente Dissidia Final Fantasy NT approda sui nostri scaffali in versione PS4: il titolo Square Enix esce in occidente oggi, martedì 30 gennaio, e Square Enix ne ha celebrato il lancio con un Trailer. Il publisher, in verità, ha rilasciato due differenti Trailer per Dissidia Final Fantasy NT: uno per la versione americana e uno per la versione europea. La prima è dedicata ai migliori feedback che ha ...

Final Fantasy 15 : Pocket Edition ha una data di uscita : A distanza di qualche tempo dall'annuncio di Final Fantasy 15: Pocket Edition, ecco Finalmente spuntare la data di lancio per dispositivi iOS. Come segnala Gamingbolt, l'audace versione di Final Fantasy 15 per gli smartphone di Square Enix, Final Fantasy 15: Pocket Edition, verrà lanciata su iOS il 9 febbraio, come rivelato dall'elenco dei giochi sull'App Store. Il gioco sarà distribuito in episodi, con il primo episodio scaricabile e giocabile ...

Final Fantasy VII Remake in nuove immagini - i concept dall’evento celebrativo : Final Fantasy VII Remake è in sviluppo da un bel po' di tempo ormai e Square Enix è stata molo avara di informazioni sul progetto, a parte il video reveal di qualche E3 fa. Oggi però sono trapelate alcune concept art mai viste prima. Queste immagini provengono dalla mostra del trentesimo anniversario della saga di Final Fantasy, chiamato "Final Fantasy30th Anniversary - Farewell Story Exhibition" che sarà aperta al pubblico il 22 gennaio. I ...

In arrivo aggiornamento Final Fantasy XV di gennaio - nuove feature in vista : Square Enix ha svelato un nuovo aggiornamento in arrivo per Final Fantasy XV: l'update arriverà tra pochi giorni e apporterà modifiche sostanziali per alcune feature di gioco, introducendo di fatto certe nuove meccaniche. L'informazione arriva direttamente dal sito ufficiale del titolo diretto da Hajime Tabata, dunque possiamo darle tranquillamente per ufficiali. L'aggiornamento di Final Fantasy XV sarà disponibile per le piattaforme ...

Final Fantasy XV Royal Edition e Final Fantasy XV Windows Edition : svelate le date di uscita : Square Enix ha comunicato che il mondo di Final Fantasy XV diventerà ancora più grande con l'arrivo di Final Fantasy XV Royal Edition per PlayStation 4 e Xbox One e Fantasy XV Windows Edition per PC: i titoli arriveranno il prossimo 6 marzo. Come segnala Dualshockers, Final Fantasy XV Royal Edition e Final Fantasy XV Windows Edition includeranno il gioco base e più di 20 add-on e DLC. I giocatori troveranno in queste edizioni una mappa espansa ...

